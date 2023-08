Belén Rodriguez, Elio Lorenzoni la presenta agli amici: alla festa in color cipria col maxi spacco Belén Rodriguez sarebbe sempre più vicina a Elio Lorenzoni. Ha preso parte al battesimo del figlio della sua migliore amica, incantando tutti in color cipria col maxi spacco.

A cura di Valeria Paglionico

La storia d'amore tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino sta diventando sempre di più solo un lontano ricordo: sebbene in molti descrivano il loro allontanamento come una semplice strategia mediatica, la conduttrice sembrerebbe essere molto vicina a Elio Lorenzoni, l'uomo con cui era stata paparazzata all'inizio dell'estate. I due non si sono mai scambiati tenerezze in pubblico ma è certa che stanno trascorrendo le vacanze insieme. Dopo la recente passeggiata a cavallo in coppia, hanno infatti partecipato fianco a fianco al battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, ex protagonista de L'isola dei famosi e migliore amica di Elio: ecco cosa ha indossato la showgirl per conoscere i cari del nuovo presunto compagno.

Belén canta al battesimo di Leone, il figlio di Beatrice Marchetti

Tra Belén ed Elio le cose si starebbero facendo serie, tanto che l'uomo, oltre ad aver trascorso qualche giorno all'Isola di Albarella con la famiglia di lei, ha anche deciso di trasformare la showgirl nel suo "+1" al battesimo di Leone, il figlio della migliore amica Beatrice Marchetti. Fatta eccezione per un primo piano sul look, la conduttrice non ha condiviso nulla della festa sui social, è stata la mamma del festeggiato a immortalarla in alcune Stories mentre si esibisce sulle note di Besame Mucho accompagnata dall'orchestra. La performance è stata impeccabile e divertente e Belén ha avuto modo di dimostrare di essere a perfetto agio in questa nuova realtà.

Belén canta Besame Mucho

Il look color cipria di Belén

Naturalmente non ha rinunciato allo stile glamour e sensuale per un'occasione tanto importante. Per la sua prima volta con gli amici più cari di Elio Belén ha puntato sull'eleganza del color cipria, indossando un lungo e sinuoso abito a tubino con le spalline sottili, la scollatura dritta ma generosa e un maxi spacco laterale che ha rivelato le gambe nude. Naturalmente non ha rinunciato ai tacchi alti, mentre per quanto riguarda i gioielli ha scelto una collana lunga e sottile dallo stile minimal. Capelli sciolti e fluenti, trucco naturale e sorriso stampato sulle labbra: Belén sembra aver ritrovato la felicità dopo i mesi trascorsi lontana da Stefano.