Belén Rodriguez in vacanza diventa cavallerizza: passeggiata a cavallo in bianco con i maxi stivali Belén Rodriguez si è data all’ippica durante la sua vacanza da sola con genitori e figli. Per andare a cavallo non ha rinunciato allo stile, apparendo super glamour in total white.

A cura di Valeria Paglionico

Continuano le vacanze "in solitaria" di Belén Rodriguez: sebbene negli ultimi giorni si parli di una possibile mossa di marketing messa in atto con Stefano De Martino, con il quale non sarebbe affatto in crisi, la conduttrice continua a trascorrere l'estate da sola con i genitori e i figli. Sulla questione non ha rilasciato alcun tipo di commento, a prova del fatto che vuole tenere la sua vita amorosa super privata. La cosa certa è che, se da un lato l'avevamo lasciata tra minidress a fiori e micro bikini in compagnia di Santiago e Luna Marì, oggi la ritroviamo in una versione decisamente inedita. Si è data all'ippica e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social.

Belén si dà all'ippica

Dopo l'esperienza sul quad durante la vacanza in montagna, ora Belén ha deciso di provare un'altra attività tutta nuova. Ha approfittato dei luoghi semi deserti in cui sta trascorrendo la sua estate in famiglia per andare a cavallo e, guardando le foto condivise su Instagram, sembra essere anche molto talentuosa. Certo, si tratta di uno sport a cui difficilmente si dedica in città (almeno pubblicamente), ma non si esclude che abbia imparato da piccola o durante le numerose vacanze in campagna. Ha cavalcato con sicurezza ed eleganza, il tutto senza rinunciare alle stile in pieno mood cavallerizza.

Belén con gli stivali da cavallerizza

Il look da cavallerizza di Belén Rodriguez

Per andare a cavallo Belén ha puntato sul total white: ha abbinato un paio di aderentissimi leggings a vita alta, per la precisione un modello tecnico pensato per l'ippica, a una semplice t-shirt in tinta.

Belén in total white

L'ha portata senza reggiseno, lasciando intravedere chiaramente i capezzoli. Non sono mancati i maxi stivali di pelle nera da cavallerizza e l'elmetto per proteggersi in caso di caduta. Coda bassa, bracciali Cartier ai polsi e smartphone alla mano una volta terminata l'esperienza: Belén non ha bisogno di abiti sexy o micro bikini, è assolutamente meravigliosa in ogni versione.