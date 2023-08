Stefano e Belen in realtà sono vicini: “Non si tratta di un addio, ma di una strategia mediatica” Secondi alcune indiscrezioni presto torneremo a vedere Stefano e Belen insieme. Il flirt con l’imprenditore Elio e l’estate distanti non sarebbe altro che una pensata mediatica. “Amici vicini a loro due dicono che il rapporto in realtà è solido”, scrive Dandolo.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono la coppia regina delle cronache rosa nostrane. Ogni crisi e ritorno di fiamma sono ormai accolti quasi come prevedibili, eppure la narrazione dei loro giri di valzer sentimentali continua ad appassionare il pubblico. Ecco perché, anche dietro l’ultima rottura, secondo alcuni, ci sarebbe una precisa strategia mediatica finalizzata a fare hype sulle loro immagini pubbliche.

L'estate malinconica di Stefano e Belen

Sono tornati ad essere protagonisti delle copertine patinate, in un’estate bollente in cui anche il gossip sembrava essere andato in vacanza. Se l’anno precedente sotto agli ombrelloni non si faceva altro che parlare della separazione in casa Totti, quest’anno ci siamo lasciati travolgere da una nuova crisi nell’affaire De Martino. Una storia già sentita, quella di Belen che al fianco di un altro uomo risana le sue ferite d’amore, ma mentre l’amore con Antonino Spinalbese ha dato i suoi frutti ed è uscita a tutti gli effetti allo scoperto, questa volta il flirt estivo con l’imprenditore Elio Lorenzoni sembra decisamente inconsistente. Sul fronte del conduttore, a De Martino viene attribuita un’estate da single, salvo qualche pettegolezzo su compagnie femminili, come quella di Beatrice Vedramin, anch’esso senza alcuna conferma.

Presto rivedremo Stefano e Belen insieme

Ecco perché sarebbe da escludere una vera crisi sentimentale tra loro. Secondo il settimanale Nuovo Tv, presto torneremo a vedere Stefano e Belen insieme. Una tesi confermatosi anche dal giornalista Alberto Dandolo, che sulle pagine di Oggi riporta le testimonianze di gole profonde: “Amici vicini a loro due dicono che il rapporto in realtà è solido”, spiega. “Quindi non si tratta di un’addio ma forse di una strategia mediatica. Forse il tutto servirà per alzare le quotazioni sul mercato televisivo”. Non a caso infatti Stefano De Martino ha in programma una fitta stagione televisiva su Rai 2, mentre per Belen sarà la stagione delle incognite. “Ricordiamo che Belen quest’anno non sarà al timone de Le Iene e Tu Si Que Vales”.