“È tutta fuffa mediatica”, Belen Rodriguez risponde a chi reputa il gossip con Elio una montatura Travolta dal gossip, Belen Rodriguez lancia messaggi sibillini ai fan che tentano di interpretare la narrazione della sua nuova crisi sentimentale. Secondo alcuni, il flirt con l’imprenditore non sarebbe altro che una montatura mediatica creata all’occorrenza per renderla protagonista delle cronache rosa.

A cura di Giulia Turco

Belen Rodriguez travolta dal gossip lancia messaggi sibillini ai suoi follower. Dopo la presunta nuova rottura da Stefano De Martino, la showgirl argentina è finita in copertina insieme ad un presunto nuovo amore, un imprenditore bresciano arrivato nella sua vita nel pieno di una crisi sentimentale.

Belen risponde ad una fan che mette in dubbio il gossip

Elio Lorenzoni, questo il nome che corrisponde all’identikit dell’uomo misterioso, sarebbe apparso all’improvviso, proprio mentre il matrimonio tra Stefano e Belen naufragava un’altra volta. Si sarebbe lasciato immortalare dai paparazzi, persino mentre entrava nell’appartamento di Belen per trascorrere con lei la notte, nei giorni in cui De Martino è volato lontano, fuori dall’Italia. Ad alcuni fan la storia non convince e più di uno di loro, tra i commenti al profilo Instagram della showgirl, esplicita le proprie perplessità. “Praticamente è tutta una fuffa mediatica che costruiscono ogni volta che lei respira, non so se riuscire a capire il senso delle foto, io ho capito”, scrive qualcuno. “Ecco che si ragiona”, risponde Belen. Vorrà forse confermare che la storia con Elio non ha alcun fondamento? Lui, sui social, ha tra i follower la stessa Belen e alcune delle sue amicizie, tra cui Mattia Ferrari, ma il suo profilo è rigorosamente blindato.

Le vacanze solitarie di Belen dopo la crisi con Stefano

In questi giorni Belen sta trascorrendo le vacanze in un luogo di montagna, lontano dal calore mediatico di Milano e lontano dalle mete più popolari dei vip. Dipinge, si gode le passeggiate in mezzo alla natura, riflette, mentre Stefano De Martino sui social testimonia di essere al mare, probabilmente nella sua Napoli. “E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre. Il sesto senso delle donne”, scrive in un post ls showgirl lasciando intendere, forse, di aver incassato un’altra delusione dall'ex marito.