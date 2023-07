“Io lo sapevo già, sesto senso delle donne”, Belen lancia una frecciatina a Stefano De Martino “E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre. Il sesto senso delle donne”, ha scritto Belen Rodriguez sotto il suo ultimo post. Una frase che appare come una frecciatina a Stefano De Martino, che l’avrebbe tradita con un’altra donna. Niente di confermato per il momento e, intanto, il conduttore di Bar Stella vola in Sardegna.

A cura di Elisabetta Murina

Cosa è successo davvero tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Nessuno dei diretti interessati per il momento ha ancora rotto il silenzio, anche se continuano a emergere indiscrezioni riguardo i motivi della rottura. La showgirl argentina frequenterebbe l'imprenditore Elio Lorenzoni, con cui è stata più volte avvistata, mentre il volto di Bar Stella si sta concedendo qualche giorni di vacanza da solo in Sardegna. Pare però, che di mezzo ci sia un tradimento anche da parte di lui.

Il post di Belen Rodriguez e la frecciatina a Stefano

Secondo alcune indiscrezioni non sarebbe stata solo Belen a voltare pagina con un'altra persona. Pare infatti che anche Stefano De Martino abbia tradito la compagna con un'altra donna, di cui non si conoscono i dettagli. A far pensare a questa ipotesi, che potrebbe essere uno dei motivi della rottura, ci sono alcuni scatti che la conduttrice argentina ha pubblicato proprio oggi sul suo profilo Instagram. Si tratta di foto che ritraggono Belen mentre dipinge o è in montagna, con una didascalia che appare alquanto sospetta e recita: "E io lo sapevo già… Tu sorridi sempre. Il sesto senso delle donne".

Stefano De Martino vola in Sardegna da solo

Mentre Belen Rodriguez pubblica su Instagram alcuni suoi scatti, Stefano De Martino è stato avvistato in Sardegna. Il conduttore di Bar Stella sarebbe volato sull'isola da solo, dovei si sta concedendo qualche giorno di vacanza. Tra le sue storie Instagram, ha fatto sapere di trovarsi a Poltu Qualtu, in barca. Di recente invece aveva trascorso del tempo insieme al figlio Santiago, avuto con la showgirl. Padre e figlio sono andati insieme a Disneyland Paris, ma della mamma non c'era traccia. Così come non c'era già più traccia di De Martino durante i festeggiamenti in famiglia della piccola Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto insieme all'ex Antonino Spinalbese.