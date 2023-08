Stefano De Martino si gode gli ultimi giorni di vacanza, la vita con Belen è ormai lontana Stefano De Martino si gode gli ultimi giorni di ferie, prima del ritorno alla routine lavorativa, sulla sua barca nelle acque della Sardegna. Con lui un gruppo di amici, mentre Belén Rodriguez è ormai lontana.

A cura di Ilaria Costabile

Ultimi giorni di mare e relax prima di riprendere il ritmo frenetico della routine televisiva che per Stefano De Martino sarà piuttosto serrata. L'ex ballerino, infatti, tornerà attivamente in tv ad ottobre, ma i preparativi iniziano ben prima. Nel frattempo, lontano dai pensieri lavorativi, il conduttore si concede qualche altra nuotata in compagnia di amici, come dimostrano le foto del settimanale Chi, ma lontano da Belén Rodriguez che, ormai, sembra appartenere al suo più recente passato.

Stefano De Martino in barca con gli amici

Un tuffo nelle acque della Sardegna, una doccia veloce sulla barca e poi un bicchiere di vino ghiacciato insieme ad un manipolo di amici, quelli più stretti e con i quali condividere i momenti di gioia e serenità. Così Stefano De Martino conclude le sue vacanze, a bordo della sua barca, chiamata col nome del figlio Santiago, rilassandosi tra un bagno e l'altro nelle acque cristalline dell'isola e facendo incetta di risate. Non sembrano esserci flirt all'orizzonte, tutto tace dal fronte sentimentale, soprattutto dopo quella che sembra essere il definitivo allontanamento da Belén Rodriguez, sua ex moglie ancora una volta, a cui sono già stati attribuiti nuovi flirt, come quello con Elio Lorenzoni, con cui è andata anche in vacanza.

Foto del settimanale Chi

L'allontanamento da Belen Rodriguez

I due si erano riavvicinati, avevano indossato nuovamente le fedi, si erano mostrati felici, sorridenti, in giro per Milano e durante qualche fuga d'amore lontano dalla solita routine, ma anche stavolta i problemi che li avevano portati a separarsi in precedenza sono riemersi. La showgirl avrebbe anche disseminato qualche suggerimento sui social. Da quando sono diventati marito e moglie, e dopo la nascita di Santiago, ben dieci anni fa, la coppia ha sempre provato a far funzionare le cose, ma non sempre riuscendovi. Quest'ultimo avvicinamento sembrava decisivo, con le foto di una famiglia allargata e serena. Qualcosa, invece, sebbene non sia stato chiarito, ha rotto di nuovo gli equilibri e, quindi, ecco che Belen e Stefano si ritrovano separati ancora. Non si ha la certezza che questa sia, davvero, la volta definitiva, ma ciò che è certo è che i due hanno trascorso le loro vacanze separati.