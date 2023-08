Belén e i video che suggeriscono il tradimento di Stefano De Martino, c’è il like di Emma Marrone Due video postati in sequenza da Belén. Rodriguez su Instagram suggeriscono ci sia proprio un tradimento del marito Stefano De Martino alla base dell’ennesima crisi. E Emma Marrone, ex del conduttore Rai, manifesta solidarietà all’argentina con un like.

A cura di Stefania Rocco

Due video postati in sequenza da Belén Rodriguez su Instagram suggeriscono esista un tradimento alla base della decisione di interrompere (di nuovo!) la storia con il marito Stefano De Martino. La conduttrice argentina, in uscita da Le Iene e Tu sì que vales, ha pubblicato un primo video in cui guarda dritto in camera mentre si dà dei colpetti sulla testa. Il video successivo, pubblicato addirittura tra i post, mostra invece un branco di cervi che esibiscono corna lunghe e maestose. Il comune denominatore tra i due filmati sono, appunto, le corna, che Belén sembra cercare sulla sua testa mentre sorride divertita di fronte all’obiettivo. Ma se il filmato dei cervi è rimasto online, la story dei colpetti è stata prontamente rimossa dalla showgirl. Non prima di avere fatto il giro della rete.

Il like di Emma Marrone

Il post che Belén ha utilizzato per lasciare intendere di essere stata tradita da Stefano De Martino è stato accolto da migliaia di like. Uno, in particolare, ha cattura l’attenzione generale: quello di Emma Marrone. Emma, cantante salentina, è stata a lungo la ex fidanzata del conduttore Rai. La loro storia d’amore termino quando Belén e Stefano si innamorarono dietro le quinte di Amici. All’epoca, De Martino era ancora legato a Emma mentre Belén viveva ancora la lunga storia d’amore con Fabrizio Corona. Dono anni di distanza, Emma e Stefano si sono ritrovati e, in più occasioni, hanno dimostrato di essere rimasti amici. Anche con Belén il rapporto è migliorato, tanto da trasformarsi in una simpatia reciproca che, proprio recentemente, le due donne hanno esibito in tv e sui social.

Com’è stato accolto il post sulle “corna” di Belén Rodriguez

Ma il like di Emma non è l’unico a essere arrivato da parte di un personaggio famoso. Anche Sabrina Ferilli ha voluto lasciare traccia del suo passaggio sul clamoroso video postato da Belén. Tra gli altri, inoltre, spuntano i like di Giulia Salemi, Giulia Cavaglià di diversi altri personaggi popolari. Per il momento, Belén non ha aggiunto altro a quanto già comunicato a mezzo social. Con ogni probabilità, a chiarire i motivi della crisi sarà De Martino con l’intervista concessa a Francesca Fagnani per la nuova edizione di Belve. Proprio il conduttore sarà il primo ospite della prossima stagione del format di Rai2.