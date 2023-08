La madre di Belén Rodriguez e le foto dei cervi, altra frecciata a Stefano De Martino Veronica Cozzani, madre di Belén Rodrigiuez, rafforza ala tesi secondo la quale esisterebbe ubi tradimento alla base della recente crisi tra la figlia e il marito Stefano De Martino. Come la conduttrice argentina, ha condiviso diverse foto in cui compare un gruppo di cervi.

A cura di Stefania Rocco

Veronica Cozzani, con una Instagram story, sembra rafforza le indiscrezioni secondo le quali esisterebbe un tradimento alla base della recente crisi tra Belén Rodriguez e Stefano De Martino. La madre della conduttrice argentina ha condiviso tra le sue Instagram storie la foto di un branco di cervi, esattamente come aveva fatto qualche giorno fa postando la medesima foto in un post sul suo profilo Instagram. Proprio i cervi, e le loro lunghe corna, erano comparsi sul profilo della figlia Belén solo qualche giorno fa quando la showgirl aveva lasciato intendere che il marito Stefano l’avesse tradita.

La foto con i cervi postata da Belén Rodriguez

Belén aveva già alimentato le voci a proposito della presunta infedeltà del marito Stefano. La conduttrice aveva prima condiviso un video su Instagram della durata di pochi secondi nel quale la si vedeva toccarsi la sommità del capo, per poi condividere un post raffigurante un branco dei maestosi animali. Una frecciatina alla quale aveva messo un like perfino Emma Marrone, ex compagna di Stefano.

Il silenzio di Stefano De Martino

Mentre le voci relative a un presunto tradimento si moltiplicano, De Martino continua a rimanere in silenzio. Il conduttore Rai non ha commentato le indiscrezioni secondo le quali avrebbe tradito la moglie fino al punto da spingerla a lasciarlo repentinamente. Di recente, però, Stefano ha pubblicato un filmato girato su quella che sembrerebbe essere la sua barca. Pochi secondi ma sufficienti affinché la voce di una donna misteriosa facesse capolino da quei frame. Si tratta della donna alla quale sembrerebbero fare riferimento Belén e sua madre? Con ogni probabilità, sarà proprio il conduttore a fare chiarezza tra qualche settimana quando siederà nello studio di Belve pronto a rispondere alle domande di Francesca Fagnani.