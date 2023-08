Stefano De Martino e la voce di una donna misteriosa con lui in barca: “Dimmi, amore” Stefano De Martino innamorato in barca a Napoli? È quanto sembra suggerire un video postato dal conduttore su Instagram. In sottofondo la voce di una donna misteriosa che dice solo: “Dimmi, amore”.

A cura di Stefania Rocco

Stefano De Martino ha ritrovato l’amore? È quanto sembra suggerire un video postato su Instagram dal conduttore qualche ora fa. Reduce dalla (ennesima) separazione dalla moglie Belén Rodriguez – che nel frattempo starebbe frequentando l’imprenditore Elio Lorenzoni – il volto di Rai2 si è concesso un weekend in barca al largo della costa campana. Apparentemente da solo, Stefano ha registrato un video dalla sua barca, cullata dal dondolio delle onde. In sottofondo la canzone di Rino Gaetano “Sfiorivano le viole” e la voce di una donna misteriosa – e mai inquadrata – che dice: “Dimmi, amore”.

L’ipotesi di un nuovo flirt per Stefano De Martino

Da giorni si rincorrono voci sempre più numerose a proposito di un flirt che Stefano De Martino starebbe vivendo dopo la separazione da Belén. A lanciare l’indiscrezione è stato Fabrizio Corona, altro popolare ex compagno della conduttrice argentina, secondo il quale il nuovo amore di Stefano avrebbe perfino un nome e un cognome. “Stefano De Martino ha già una nuova fiamma. Lui è stato beccato da alcuni miei amici in Sardegna. Lei è una ragazza nota e fa anche l’influencer. Ecco il nuovo flirt. Lei si chiama Beatrice Vendramin, attrice, influencer e modella, testimonial di brand importantissimi ed ex fidanzata di un personaggio famoso”, ha fatto sapere l’ex re dei paparazzi. Per il momento, dal diretto interessato non è arrivata alcuna conferma.

Stefano De Martino sarà il primo ospite della nuova edizione di Belve

Qualche indiscrezione in più a proposito della nuova crisi con Belén potrebbe arrivare prossimamente e proprio dalla viva voce di De Martino. Il conduttore Rai ha accettato l’invito di Francesca Fagnani e sarà il primo ospite della nuova edizione di Belve. Nel corso della chiacchierata con Fagnani, Stefano ripercorrerà vita privata e carriera e potrebbe decidere di sbottonarsi a proposito dei motivi che avrebbero innescato la recente crisi con la moglie.