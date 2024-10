video suggerito

Affari Tuoi, il commento senza freni della concorrente a Stefano De Martino: "Sei senza pudore" La fisicità di Stefano De Martino la fa da padrona ad Affari Tuoi e la concorrente campana non riesce a trattenere un commento sul fondoschiena del conduttore: "Il tuo è bellissimo".

A cura di Andrea Parrella

Che la componente della fisicità sia una delle carte che Stefano De Martino gioca spesso quando è alla conduzione, è cosa evidente. Anzi, sta diventando un ritornello di questa stagione di Affari Tuoi, confermato da quello che è successo ad Affari Tuoi il 13 ottobre, quando la concorrente della Campania ha fatto un apprezzamento al fondoschiena del conduttore: "Il tuo è bellissimo".

Il commento della concorrente di Affari Tuoi

Lo ha detto Fabiana quando De Martino, riferendosi al significato del numero 16 nella cabala napoletano ("il numero più fortunato") si è visto interrotto dalla concorrente che non è riuscita a trattenersi dal complimento. "Sei senza alcun pudore", scherza De Martino con il marito della concorrente, aggiungendo: "Non mi esprimo". Per la cronaca, la coppia è stata effettivamente accompagnata dalla fortuna e anche l'intuito, visto che è tornata a casa con 40mila euro accettati dopo l'offerta del dottore. Il doppio della cifra da 20mila euro contenuta nel loro pacco.

Come sta andando Affari Tuoi con Stefano De Martino

Che la fisicità di De Martino sia una componente narrativa centrale in questa nuova stagione di Affari Tuoi, è anche cosa che sta contribuendo a un'evidente presa del programma sul pubblico, confermato anche dai numeri. Gli ascolti stanno sorridendo al conduttore, che pure era chiamato a dare seguito al miracolo di Amadeus, che riportando Affari Tuoi in onda era riuscito a portarlo a dati d'ascolto impensabili. L'uscita di Amadeus dalla Rai ha aperto lo spazio a De Martino. Il conduttore campano non pare aver sofferto questo peso, ma anzi è riuscito in poco tempo a trovare un suo modo di guidare il programma, che sembra soddisfare il pubblico della prima rete. Anche grazie al suo aspetto fisico, elemento che lo rende diverso dal prototipo del conduttore di ogni sera al quale il pubblico è stato abituato negli anni.