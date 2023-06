Stefano De Martino, Emma e Belen: tutti insieme al pranzo di famiglia dopo la festa scudetto Sul palco del Diego Armando Maradona erano sembrati distanti, Emma e Stefano, ma a rassicurare gli animi ci ha pensato la cantante salentina intervenendo sui social. “Nessun gelo tra noi, gli voglio bene”. A confermarlo, è uno scatto che mostra Emma a pranzo insieme alla famiglia del conduttore.

A cura di Giulia Turco

Nessun gelo tra Emma Marrone e Stefano De Martino, che hanno partecipato insieme alla festa per lo scudetto del Napoli, con il concerto evento organizzato allo stadio Diego Armando Maradona. A tranquillizzare gli animi ci ha pensato la cantante, intervenuta sui suoi social, ma c’è di più. Sembra che ormai siano una vera e propria famiglia allargata.

La foto che scaccia i dubbi sui malumori tra Stefano ed Emma

Non solo i due ex fidanzati sono rimasti in ottimi rapporti, ma si respira decisamente un clima disteso anche tra Emma e Belen. Son passati più di dieci anni da quando la showgirl argentina iniziò la sua storia d’amore con De Martino, allora fidanzati della cantante e i malumori non sono che un lontano ricordo. Dopo il concerto evento condotto da Stefano De Martino allo stadio di Napoli lo scorso 4 giugno, al quale Emma ha partecipato come ospite sul palco, i due si sono riuniti come una vera e propria famiglia, insieme al piccolo Santiago e a Belen, che è tornata ad essere la compagna di Stefano da oltre un anno. Lo testimonia uno scatto pubblicato sui social da una fanbase, che mostra Emma stretta nell’abbraccio di Belen. A quanto pare sarebbero andati a pranzo tutti insieme all'indomani del concerto.

Emma si è detta orgogliosa di Stefano

Eppure nelle ore precedenti il pettegolezzo si era scatenato, costringendo la cantante ad intervenire personalmente sui social per smentire ogni indiscrezione circa i malumori tra lei e il suo ex. Non era sfuggito ai più attenti che Emma sembrava essere fuggita dall'abbraccio di Stefano sul palco. “Non l’avevo sentito, non c'è nessun gelo e non sono scappata da nessuno. Non scapperei da chi voglio bene”, ha assicurato sui social, rispondendo a chi aveva notato una certa rapidità nel lasciare il palco. Invece i due hanno mantenuto fino alla fine una sintonia infallibile che, come si è visto, si è prolungata anche ad evento finito. “Stefano è stato bravissimo, ha retto una serata da cinquantamila spettatori. Sono tanto orgogliosa di lui, solo che avevo gli in-ear e io non l'ho sentito neanche parlare dietro di me. Quindi vi volevo tranquillizzare".