Stefano De Martino vicino a Emma durante la festa scudetto del Napoli, tra loro nemmeno un abbraccio Stefano De Martino, conduttore dallo stadio Maradona dello speciale di Rai2 dedicato alla festa scudetto del Napoli, ha ritrovato sul campo la ex fidanzata Emma Marrone, ospite dell’evento. Nessuna interazione tra i due. Presenti sugli spalti Belén Rodriguez e il piccolo Santiago.

A cura di Stefania Rocco

Stefano De Martino ed Emma Marrone si sono ritrovato sul campo dello stadio Maradona in occasione dello speciale di Rai2 dedicato alla festa scudetto del Napoli. L’ex ballerino, oggi volto di punta della Rai, era il conduttore dell’evento. Emma, invece, ha partecipato allo speciale in qualità di ospite. Nessuna interazione tra i due ex fidanzati. De Martino, espansivo con la stragrande maggioranza degli ospiti della serata, non ha abbracciato la ex compagna che, dal canto suo, una volta terminata la sua esibizione ha velocemente lasciato il campo.

Così Stefano De Martino ha presentato Emma Marrone

Per introdurre Emma sul campo, Stefano De Martino si è rifatto al legame di vecchia data tra la cantante e Pino Daniele, storico cantautore napoletano scomparso nel 2015. “Dovete sapere che ad Emma la cittadinanza onoraria di Napoli gliel’ha data direttamente Pino Daniele. Che starà sicuramente festeggiando con noi”: questa la frase scelta da Stefano per introdurre Emma sul palco. La cantante ha quindi raggiunto la sua postazione e si è esibita in una versione particolarmente apprezzata di Napule è per poi abbandonare velocemente lo stadio. Nessuno scambio di battute tra i due che hanno abilmente schiavato i pettegolezzi che un avvicinamento sul campo avrebbe inevitabilmente provocato.

Belén Rodriguez e Santiago allo stadio Maradona

Ad assistere dagli spalti alla festa scudetto del Napoli, il cui speciale su Rai2 è stato condotto da Stefano De Martino, c’erano la moglie Belén Rodriguez e il piccolo Santiago, nato dalla relazione tra i due. Solo poche settimane fa, per la prima volta in assoluto, Belén e Emma si erano ritrovati a condividere lo stesso palco. La cantautrice era stata ospite della presentatrice in occasione dell’ultima puntata di stagione de Le Iene. Al contrario di quanto accaduto con Stefano al Maradona, Belén e Emma erano apparse particolarmente affiatate, al punto che proprio la conduttrice argentina aveva sorretto la collega a causa di una caduta sul palco.