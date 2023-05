Stefano De Martino conduce la festa per lo scudetto del Napoli su Rai2, ecco tutti gli ospiti Il 4 giugno ci sarà la festa definitiva per lo scudetto del Napoli. Un evento che andrà in onda anche in Tv, su Rai2, con la conduzione di Stefano De Martino e tanti ospiti.

A cura di Andrea Parrella

I festeggiamenti per lo scudetto del Napoli arriveranno al culmine domenica 4 giugno, con l'ultima giornata di campionato, giorno della consegna della consegna della coppa dei Campioni d'Italia a Giovanni Di Lorenzo, capitano della squadra guidata da Luciano Spalletti. La festa, che interesserà tutta la città come aveva promesso il presidente Aurelio De Laurentiis, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2 e a condurre l'evento ci sarà Stefano De Martino.

La festa per lo scudetto del Napoli su Rai2

Se l'ultima partita di campionato tra Napoli e Sampdoria avrà inizio alle 18.30, con tanto di immagini di premiazioni trasmesse da DAZN, al termine del match, intorno alle 21, partirà la festa che sarà visibile in diretta proprio su Rai2, all'interno dello speciale de La Domenica Sportiva. All'interno dello stadio sarà allestito un palco dal quale De Martino, tra i volti principali di Rai2 delle ultime stagioni, presenterà i vari ospiti annunciati per l'evento. Tra questi Gigi D'Alessio, che peraltro giovedì 1 giugno sarà in prima serata su Rai1 con il suo spettacolo da piazza del Plebiscito, Clementino, Stash dei The Kolors, Nino D’Angelo che canterà la sua "Napoli", diventata inno ufficiale della squadra. E ancora Enzo Avitabile, Arisa, Emma Marrone. Oltre a questi nomi già noti, al Maradona di Napoli arriveranno anche “degli attori che verranno a raccontare questo grande sentimento azzurro”, come ha annunciato lo stesso De Laurentiis.

L'evento, che andrà avanti fino a mezzanotte sarà visibile in tutta la città grazie ai diversi maxischermi installati nelle varie piazze di Napoli, da Piazza del Plebiscito a Piazza Mercato, passando per Piazza Ciro Esposito e Piazza Bagnoli. Ma la festa arriverà anche negli altri comuni limitrofi, tra cui Castellammare di Stabia, Bacoli, Portici, Pozzuoli, Nola e Giugliano.

Leggi anche Ecco perché LIBERATO è la colonna sonora perfetta per lo scudetto del Napoli

Il ricordo della festa in Rai con Minà e Arbore del 1987

Stefano De Martino diventa così il volto di un'operazione che ricorderà, inevitabilmente, quella celebrata da Gianni Minà, Renzo Arbore e tanti altri volti noti nel 1987, quando dopo il primo scudetto della squadra partenopea alla Rai di Napoli venne realizzato uno speciale con ospiti del mondo dello spettacolo, oltre a tutti i calciatori della squadra che trionfò, compreso Diego Armando Maradona. Una festa che Arbore, in un'intervista a Fanpage.itdi alcune settimane fa, aveva ricordato come un evento rimasto nel suo cuore.