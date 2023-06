Emma Marrone: “Nessun gelo tra me e Stefano De Martino, non scapperei mai da chi voglio bene” La cantante salentina smentisce il gossip dopo l’esibizione di ieri a Napoli: “Vi voglio rassicurare che non c’è nessun gelo e non scapperei mai da una persona che voglio bene. Sono tanto orgogliosa di Stefano De Martino”.

Dopo le voci arrivate circa l'atteggiamento di Emma Marrone, intervenuta alla festa scudetto del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona, nei confronti di Stefano De Martino, il quale ha condotto l'evento in diretta per Rai2, è arrivata la versione della cantante salentina che ha precisato: "Non l’avevo sentito, non c’è nessun gelo e non sono scappata da nessuno. Non scapperei da chi voglio bene".

La smentita di Emma Marrone

Emma Marrone ha lasciato la sua versione in un reel pubblicato su Instagram. Tra l'ex ballerino e la cantante, ovviamente, ci fu una storia d'amore ai tempi di Amici di Maria De Filippi. Una storia poi interrotta quando Stefano ha conosciuto Belen Rodriguez, diventata la donna della sua vita. Il fatto che Stefano De Martino, espansivo con la stragrande maggioranza degli ospiti della serata, non abbia abbracciato la ex compagna che, dal canto suo, una volta terminata la sua esibizione ha velocemente lasciato il campo, ha creato discussione. Ma Emma Marrone ha smentito:

È stata un'esperienza meravigliosa, un'esperienza e un'energia incredibile, mi dispiace solo che sto leggendo degli articoli che fanno abbastanza ridere. Mi dispiace, in realtà non c'è nessun gelo. Stefano è stato bravissimo, ha retto una serata da cinquantamila spettatori. Sono tanto orgogliosa di lui, solo che avevo gli in-ear e io non l'ho sentito neanche parlare dietro di me. Quindi vi volevo tranquillizzare. Vi voglio rassicurare che non c'è nessun gelo e non scapperei mai da una persona che voglio bene.

Emma Marrone e l'omaggio a Pino Daniele nella serata della festa scudetto del Napoli

Emma Marrone si è esibita nel corso della festa scudetto del Napoli omaggiando la città e Pino Daniele, cantando Napul'è in una versione che è stata molto applaudita dal pubblico. Tra le artiste che si sono esibite anche Arisa e Noa.