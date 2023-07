Belén Rodriguez fuori dai palinsesti Mediaset, il primo commento dopo l’uscita da Le Iene Belén Rodriguez ha affidato a Instagram il primo commento dopo la notizia, ufficializzata durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024, della sua uscita da Le Iene e Tu sì que vales.

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez affida un post pubblicato su Instagram il primo commento seguito alla notizia, ufficializzata durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2023/2024, della sua uscita da Le Iene e Tu sì que vales. La conduttrice non sembrerebbe essere troppo dispiaciuta dal fatto di essere stata sostituita al timone del format di Italia1 di Davide Parenti. Al suo posto, è ormai ufficiale, arriverà Veronica Gentili che traghetterà il programma verso l’inchiesta e l’approfondimento. Belén non parteciperà nemmeno alla prossima stagione di Tu sì que vales.

Le prime parola di Belén Rodriguez

Lungi dal mostrarsi colpita. Belén ha pubblicato un breve video tra le sue Instagram stories che la vede semplicemente sorridere e strizzare l’occhio alla fotocamera. Poco dopo, condividendo un altro video, la conduttrice argentina ha scritto: “Abituata alle tempesta, ballo insieme a lei”. Parole che sembrerebbero fare riferimento proprio alle novità intervenute nella sua vita professionale.

Il silenzio di Piersilvio Berlusconi su Belén Rodriguez

Piersilvio Berlusconi non ha commentato la notizia dell’uscita di Belén Rodriguiez da Le Iene e Tu sì que vales durante la presentazione dei palinsesti Mediaset. L’amministratore delegato e vice presidente del gruppo Mediaset si è limitato ad annunciare l’arrivo di Veronica Gentili a Le Iene, senza fare anticipazioni a proposito di quello che sarà il rapporto tra Belén e la rete. Il gruppo de Le Iene, invece, ha salutato in un post la sua ex conduttrice: “Diamo il benvenuto a Veronica Gentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con Max Angioni. Mandiamo un abbraccio a Belén Rodriguez che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!”.