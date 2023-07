Belen Rodriguez fuori da Le Iene chiarisce: “Io me ne sono andata” Belen Rodriguez dopo i saluti de Le Iene rompe il silenzio con un post su Instagram. “Abituata alla tempesta, ballo insieme a lei” è la didascalia al video condiviso poche ore fa, poi risponde a una fan che chiede dettagli sulla sua uscita da Mediaset: “Io me ne sono andata”.

A cura di Gaia Martino

Dopo i saluti de Le Iene, Belen Rodriguez ha rotto il silenzio nelle ultime ore con un post su Instagram. La presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024 ha confermato il cambio conduttrice dello show di approfondimento e informazione: al posto dell'argentina arriverà Veronica Gentili, giornalista e volto dal 2018 di Stasera Italia, programma in onda su Rete4. A seguito della notizia, Belen ha affidato le sue prime parole a un video condiviso sui profili social, "Abituata alla tempesta, ballo insieme a lei" ha scritto. In risposta ad una fan che le chiedeva il perché della sua assenza nei programmi Mediaset della prossima stagione, la conduttrice ha chiarito: "Io me ne sono andata".

Le parole di Belen Rodriguez

Così come accaduto con Tu si que vales – talent che non la rivedrà nella prossima stagione tra i volti principali – Belen Rodriguez avrebbe deciso di salutare anche Le Iene. Con un commento scritto in risposta ad una fan, la conduttrice argentina ha spiegato di aver lasciato il programma di sua spontanea volontà. "Mi dispiace tanto perché per me eri uno dei volti Mediaset. Ma che ca**o sta combinando Pier Silvio? Mah. Comunque sei talmente brava che ti rivedremo in progetti ancora più belli. Ogni cambiamento non avviene mai per caso e fa sempre bene": a questo commento la Rodriguez ha replicato con "Io me ne sono andata".

Il saluto de Le Iene

Le Iene con un post pubblicato questa mattina sui profili social ha dato il benvenuto a Veronica Gentili, conduttrice e giornalista, volto di Stasera Italia. Prenderà il posto di Belen Rodriguez che lo show ha salutato nello stesso comunicato: