Belén Rodriguez senza trucco: in vacanza con Elio Lorenzoni punta sul look acqua e sapone Belén Rodriguez è stata paparazzata in vacanza con Elio Lorenzoni ma al momento ha preferito non rilasciare alcun commento sulla questione. La cosa certa è che sta puntando spesso su dei look acqua e sapone: ecco le sue foto senza trucco.

A cura di Valeria Paglionico

Belén Rodriguez continua a essere al centro del gossip a causa della presunta rottura con Stefano De Martino. I giornali parlano di una semplice strategia mediatica messa in atto da entrambi per rimanere sulla "cresta dell'onda" anche durante questo periodo lontani dai riflettori, la cosa certa è che stanno trascorrendo le vacanze a distanza. Dopo essere stata in montagna, la showgirl è volata sull'Isola di Albarella con i figli Santiago e Luna Marì ed è proprio lì che da diversi giorni si sta godendo l'affetto della famiglia. Durante la recente gita a cavallo, però, sul suo profilo social sono comparse le foto di un "uomo misterioso": si tratta di Elio Lorenzoni, paparazzato in sua compagnia dalla rivista GrandHotel.

Le foto di Belén senza make-up

Al momento non si sa se tra Belén ed Elio ci sia del tenero o solo una grande amicizia ma di certo la conduttrice si sente così a suo agio da non avere paura di rinunciare completamente al trucco. Sui social è tornata a essere molto attiva (anche se preferisce non rilasciare nessun commento sulla vita amorosa) ed è proprio lì che ha seguito un trend dell'estate 2023 amatissimo dalle dive internazionali e non, quello dei selfie al naturale. Belén ha infatti posato con il viso completamente libero dal make-up, rivelando con orgoglio il suo aspetto acqua e sapone. Niente mascara, eye-liner, ombretto e fondotinta: senza filtri e artifici continua a essere una icona di bellezza e di sensualità.

Belén al naturale

La svolta "al naturale" di Belén Rodriguez

Siamo sempre stati abituati a vedere Belén Rodriguez sul palco in forma smagliante, perfettamente preparata dopo essersi sottoposta a delle intense sessioni di "trucco e parrucco". Ora, sarà perché in vacanza si vuole godere il totale relax o perché non ha lo staff di assistenti al suo seguito, ma la cosa certa è che non ha avuto paura di immortalarsi senza filtri e senza trucco. Così facendo è diventata un'icona body positive, una star che con orgoglio rinuncia a ogni tipo di artificio per mostrarsi al naturale ai fan. Certo, vantando una pelle praticamente impeccabile, non ha nulla di cui preoccuparsi ma per le celebrities del suo calibro è risaputo che non si tratta di una scelta semplice. In quanti sognano una svolta acqua e sapone di Belén anche in tv?

