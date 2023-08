Belén Rodriguez con Santiago e Luna Marì: le vacanze in famiglia sono multicolor tra bikini e fiori Belén Rodriguez è in vacanza con i genitori e i figli e sui social documenta tutti i look scelti per le mattinate al mare e le serate con gli amici. Micro bikini, maxi dress colorati, stampe floreali: ecco tutti gli outfit estivi della conduttrice.

A cura di Valeria Paglionico

Per Belén Rodriguez l'estate 2023 si sta rivelando molto diversa rispetto a quanto aveva previsto: se fino a qualche settimana fa l'allontanamento da Stefano De Martino sembrava essere solo un gossip, ora, considerando che non ha passato neppure un giorno in vacanza con lui, pare che la rottura sia definitiva. Nonostante ciò, è riuscita comunque a godersi al massimo questo periodo di pausa, rimanendo il più possibile lontana dai riflettori e dai paparazzi. Attualmente è in una location da sogno non solo con i genitori Gustavo e Veronica Cozzani ma anche con i figli Santiago e Luna Marì. Quale migliore occasione di questa per lasciare spazio ai colori e ai dettagli sensuali?

Belén e la passione per i micro bikini

Dopo aver trascorso qualche giornata "in solitaria" in montagna, Belén Rodriguez ha raggiunto i genitori in vacanza con i figli e sui social non può fare a meno di documentare i dolcissimi momenti di famiglia. Naturalmente non rinuncia allo stile, anzi, sta puntando tutto su stampe e colori tipicamente estivi. Per la mattinata in piscina, ad esempio, ha optato per un micro bikini variopinto, un modello sui toni del rosa e del fucsia con reggiseno a triangolo e tanga sgambato. Ha poi aggiunto delle multi collane sottili, mentre per quanto riguarda il make-up ha preferito rimanere al naturale. Anche Luna non è stata da meno in fatto di stile, sfoggiando un costume Me Fui in versione Kids (che già aveva indossato tra le mura casalinghe qualche settimana fa).

Belén con l’abito multicolor

Gli abiti "vacanzieri" di Belén Rodriguez

È stato però durante le fresche serate estive che Belén ha lasciato spazio alla sensualità e all'originalità, rimanendo fedele allo stile trendy e iper femminile che da sempre la contraddistingue. Ha indossato prima un maxi dress con la scollatura profonda decorato con delle stampe geometriche sui toni dell'arancio, poi un adorabile mini abito a fiori, un modello ricoperto di rose rosse con lo scollo a barca e le maniche a sbuffo. Rossetto fiammante, sguardo da cerbiatta e immancabili collane al collo: la conduttrice è un'indiscussa icona fashion in ogni occasione della sua vita.