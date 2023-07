Luna Marì è la “mini-me” di Belén Rodriguez: per l’estate indossa il costume colorato della mamma La piccola Luna Marì ha sfoggiato il suo primo costumino della stagione estiva e per l’occasione si è trasformata nella “mini-me” di Belén Rodriguez: ecco tutti i dettagli dei look coordinati mamma-figlia.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 è ormai arrivata e le star hanno dato il via alle loro vacanze, facendo invidia a tutti i followers che vedono le ferie solo come un lontano miraggio. A fare eccezione è Belén Rodriguez, che ancora oggi è a Milano per vari impegni lavorativi. Sebbene si sia presa una temporanea pausa dai social (cosa che aveva fatto pensare a una crisi che è già stata smentita con Stefano De Martino), nelle ultime ore è tornata a documentare uno dei dolcissimi momenti casalinghi. La protagonista della sua Stories è la piccola Luna Marì, trasformatasi in una "mini-me" della conduttrice con un adorabile look balneare: ecco il primo costume dell'anno sfoggiato dalla bambina.

Il costume colorato di Luna Marì

Sarà perché aveva passato la giornata in piscina o perché semplicemente necessitava di un outfit anti-caldo, ma la cosa certa è che Luna Marì è apparsa sui social in versione balneare nonostante si trovasse nella casa milanese di mamma Belén.

Luna Marì in Me Fui

La piccola ha sfoggiato il suo primo costume dell'anno, un modello intero firmato Me Fui con dei volant sul retro e le spalline sottili, decorato all-over con una fantasia geometrica dall'effetto optical sui toni dell'arancione. Fa parte della collezione per neonati e sul web viene venduto a 35 euro. Capelli legati in una codina spettinata, gelato tra le mani e ciuccio "abbandonato" sulla tavola: Luna è pronta per dare il via alle sue vacanze.

Costume per neonati Me Fui

Il look di Belén coordinato alla figlia

Dove avevamo già visto un capo molto simile al costume di Luna Marì? Indosso alla mamma Belén Rodriguez, che a inizio giugno era volata a Napoli per la festa scudetto con un minidress firmato Me Fui decorato proprio con la stessa stampa geometrica sui toni dell'arancio fluo. Insomma, mamma e figlia si divertono a vestirsi in coordinato come due gemelline e giorno dopo giorno riescono a incantare i followers con la loro dolcezza. Quando cominceranno ufficialmente le vacanze della conduttrice? L'unica cosa certa è che le trascorrerà con i figli e magari ne approfitterà per puntare ancora una volta sulla mania dei look mini-me.