Belén Rodriguez, vacanze in montagna tra passeggiate in quad e pittura Belén Rodriguez per l’estate non sceglie una località di mare esclusiva: la conduttrice Tv ha optato per la montagna, dove trascorre il tempo tra gite nel verde e sessioni di pittura.

Mentre moltissime star dello spettacolo italiano trascorrono le loro vacanze al mare nelle mete più esclusive, da Capri a Mykonos, e postano sui social foto in barca o a bordo piscina, Belén Rodriguez sceglie la tranquillità della montagna.

Belén in quad

Dopo l'annuncio dell'addio a Le Iene e Tu Si Que Vales, la conduttrice televisiva si è trovata suo malgrado al centro del gossip. Recentemente, infatti, hanno iniziato a circolare rumors su una presunta separazione con Stefano De Martino e su un flirt con l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Queste ultime voci sono diventate sempre più insistenti dopo che online sono apparse le foto di Belén nella pasticceria Bontempi di Sellero, in Valcamonica, non lontano da Brescia.

La sessione di pittura di Belén Rodriguez

Gossip a parte, Rodriguez sceglie vacanze alternative e alle prime affollate di Vip delle spiagge di Mykonos preferisce la tranquillità di una località immersa nel verde. La conduttrice televisiva ha condiviso sul suo profilo Instagram un album fotografico in cui appare con indosso una giacca tartan e jeans oversize sfrangiati in sella a un quad tra le montagne.

L’autoritratto di Belén Rodriguez

Nello stesso post Belén rivela un altro dei suoi talenti. Non solo, ballerina, cantante e conduttrice, Rodriguez sa anche dipingere. Negli scatti sui social appare infatti in una location da sogno, una villa con grande patio, in cui è intenta a dipingere mentre, con indosso abito a rete e bikini fluo, si gode il fresco e la tranquillità di un luogo isolato e lontano dal caos cittadino. Belén mostra ai fan anche il risultato della sua sessione artistica: si tratta di un autoritratto, in cui appare di profilo su uno sfondo azzurro con lunga chioma che le cade sulle spalle.