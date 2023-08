L’estate al naturale: perché sempre più star si mostrano (finalmente) sui social senza trucco Da Gigi Hadid a Valentina Ferragni, da Kasia Smutniak a Selena Gomez: le foto senza trucco delle star non sono solo un trend estivo, ma testimoniano un profondo cambiamento in atto.

A cura di Beatrice Manca

Miriam Leone, Bianca Balti, Gigi Hadidi via Instagram

È tempo di vacanze anche per il nostro viso. L'estate è il momento perfetto per lasciare nel cassetto il beauty case, i fondotinta e il mascara e lasciar respirare la pelle. Oltre che essere un gesto di cura e di salute, è anche un atto di amore verso noi stesse: ricordarci che truccarsi è un gioco, una modalità di espressione, e non un obbligo. E che i nostri volti vanno benissimo così, anche senza contouring e correttori. Il messaggio è stato recepito – e rilanciato – anche dalle star, che sempre più spesso si mostrano sui social senza filtri e senza make up, rompendo il tabù (insostenibile) della perfezione a tutti i costi. Da Miriam Leone a Gigi Hadid, da Sharon Stone a Valentina Ferragni, fino a Bianca Balti: è l'estate della bellezza al naturale.

Com'è nato il movimento no make up sui social

Paladina e pioniera del movimento no make up è stata Alicia Keys, una delle prime star a scegliere di rinunciare al trucco anche sul palco, sui red carpet e nelle occasioni pubbliche. Poi, alla spicciolata, molte altre vip l'hanno seguita come gesto di ribellione a una piattaforma social spesso dominata da immagini ritoccate di corpi e di visi, dove tutto viene patinato, levigato e corretto. A costo di perdere in autenticità. Dove non arriva il make up, poi, arrivano i filtri, come il famigerato Bold Glamour. Molti studi dimostrano l'impatto delle immagini social sugli standard di bellezza e sulla salute mentale delle donne più giovane, che si paragonano continuamente a ciò che vedono sui loro cellulari. Un confronto ossessivo (e sbilanciato) che può sfociare in sentimenti di inadeguatezza e ansia. Anche Kylie Jenner, imprenditrice beauty e una delle donne più seguite al mondo, si è chiesta che ruolo avessero le influencer in tutto questo. Per non parlare poi dello sguardo impietoso degli hater: l'ultima a farne le spese è stata Margot Robbie, l'attrice protagonista di Barbie. Un utente ha condiviso una sua foto senza trucco su X (il rebranding di Twitter) scrivendo "Niente di che". Come se avessimo bisogno di aggiungere altro peso alle aspettative sociali sulle donne.

Bianca Balti senza trucco su Instagram

Le star senza trucco: da Carla Bruni a Michelle Hunziker

Spesso sono le donne più mature quelle che per prime rinunciano agli artifici, forti di una consapevolezza arrivata con l'età. Carla Bruni, ad esempio, si mostra spesso sui social al naturale: addirittura dopo una corsa, o a letto con l'influenza. Non che Carlà, una delle top model più richieste al mondo, abbia bisogno dell'approvazione di nessuno per sentirsi bene con se stessa. Fece molto scalpore, qualche anno fa, un selfie di Simona Ventura appena sveglia (con cui conquistò l'affetto e la stima di molti fan). Tra le più consapevoli c'è Sharon Stone, che spesso usa Instagram per scherzare sui tabù dell'invecchiamento e della chirurgia estetica, senza paura di mostrare i capelli bianchi o il suo corpo in bikini.

Carla Bruni dopo una corsa

Ma l'elenco delle star senza trucco è molto lungo e passa da Michelle Hunziker, sempre sorridente e luminosa, fino a Miriam Leone, che spesso e volentieri si mostra al naturale sui social. L'estate poi è la stagione perfetta per ritrovare l'armonia con noi stesse: sarà merito del sole, della tintarella, del relax, di un bel tuffo in mare. Fatto sta che molte vip, inclusa Valentina Ferragni, si mostrano volentieri con i capelli scompigliati dalla salsedine e il volto arrossato dal sole, bellissime nella loro naturalezza.

Un selfie di Michelle Hunziker senza trucco

Bianca Balti e Kasia Smutniak, paladine di body positivity

Nel lungo elenco figura anche Gigi Hadid, che ha iniziato l'estate con uno scatto sul lettino, dove sfoggia un costume colorato e i capelli arruffati. Molte modelle hanno ‘sfruttato' la loro popolarità per parlare apertamente di alcune condizioni della pelle che fino a pochi anni fa venivano nascoste a ogni costo. Kasia Smutniak, per esempio, ha mostrato i segni della vitiligine, facendone un punto d'orgoglio e di forza. Bianca Balti, paladina di body positive, ha condiviso sui social le cicatrici della mastectomia e del melasma sul viso.

Valentina Ferragni al mare mostra le lentiggini

Nonostante i proclami sulla body positivity e sull'amore verso ogni corpo, le foto al naturale rimangono un'eccezione in una narrazione social intrisa di filtri, ritocchi. Dov'è il limite tra ‘mostrarsi al meglio' e manipolare l'idea di bellezza? Che impatto ha tutto questo su come ci sentiamo noi, ogni mattina, davanti allo specchio? Tra le fan dei selfie al naturale è significativo il caso di Selena Gomez, cantante e attrice attivista per la salute mentale. Lei stessa ha dovuto lottare contro le critiche sul suo peso e sul suo aspetto, prendendosi una lunga pausa dai social e dalle scene. Eppure oggi ha superato Kylie Jenner, diventando la donna più seguita di Instagram: un caso?