Giornata della vitiligine: da Winnie Harlow a Kasia Smutniak, le star che hanno infranto il tabù Oggi, 25 giugno 2023, si celebra la Giornata Mondiale della Vitiligine. Negli anni la percezione di questa malattia è cambiata, anche grazie alle star che, anziché nasconderla, ne hanno fatto un punto di forza.

A cura di Beatrice Manca

Winnie Harlow e Kasia Smutniak

Il 25 giugno ricorre la Giornata Mondiale della Vitiligine, un appuntamento per sensibilizzare l'opinione pubblica su questa malattia della pelle che di solito si manifesta con macchie bianche e depigmentate. La vitiligine non è pericolosa né contagiosa, ma sicuramente può causare molto disagio nelle persone colpite. Negli anni però la percezione di questa malattia è molto cambiata, anche grazie alle star che, anziché nascondere le macchie, ne hanno fatto un punto di forza. Dalla modella pioniera Winnie Harlow a Kasia Smutniak, ecco le star che hanno mostrato la vitiligine senza paura.

La rivoluzione di Winnie Harlow in passerella

Quando apparve nel reality show America's Next Model nel 2014, Winnie Harlow aveva solo vent'anni e crescendo non aveva visto molte persone come lei nella scena pubblica, figuriamoci sulle riviste di moda. Fu la top model e conduttrice del programma Tyra Banks a ‘scoprirla' su Instagram e a volerla nel talent show: Winnie Harlow non vinse, ma la sua partecipazione lanciava un messaggio fondamentale. La sua carriera prese comunque il volo, cambiando per sempre le regole della moda: la modella 28enne non ha mai coperto le macchie bianche sul viso o sul corpo perché, semplicemente, fanno parte di lei.

La top model Winnie Harlow

Di recente la modella ha conquistato la copertina di Women's Health posando nuda e mostrando le numerose macchie sul corpo. Nell'intervista ha dichiarato: "Voglio mostrare al mondo che la bellezza è ciò che ognuno di noi vuole che sia (…) le nostre opinioni su noi stessi dovrebbero essere le uniche che contano davvero".

Winnie Harlow

Da Giorgia Surina a Kasia Smutniak, le star ‘skin positive'

Anche in Italia molte star si sono unite al movimento skin positive, il cui obiettivo è celebrare la pelle così com'è, abbandonando l'idea irreale di una grana sempre liscia, levigata, rosea e senza pori. Quelle che noi chiamiamo ‘imperfezioni' sono le naturali caratteristiche del nostro corpo e non c'è nulla di cui vergognarsi. Giorgia Surina ha mostrato su Instagram la sua pelle al naturale, con i segni della vitiligine, su Instagram in un "momento verità" senza filtri.

Giorgia Surina via Instagram

Anche l'attrice Kasia Smutniak soffre di vitiligine: lo ha rivelato al pubblico qualche anno fa, mostrando le macchie bianche sulle braccia e sulle mani. In occasione della Giornata Mondiale della Vitiligine del 2020 ha anche lanciato un filtro social, BeautyLigo, che ‘simula' le macchie sul viso, dimostrando che la bellezza è in ciò che ci rende unici.

Kasia Smutniak con i segni della vitiligine sulle braccia

Ma l'elenco delle star ‘skin positive' è lungo e comprende anche l'influencer Luca Onestini, che sui social mostra senza paura le macchie sulle gambe. La percezione della malattia, negli anni, è cambiata moltissimo: riviste e brand hanno dato sempre più spazio a persone con la vitiligine, normalizzando ciò che prima sarebbe stato nascosto.

Luca Onestini

Nel 2018, per esempio, la modella Amy Deanna è diventata testimonial di CoverGirl e nel 2020 la Mattel ha lanciato la prima Barbie con la vitiligine (seguita nel 2022 da Ken). Molte agenzie di modelle oggi lavorano sul tema della diversity e dell'inclusività, come l'italiana I'mperfetta, che con i suoi talenti unici vuole "scardinare il paradigma del modello perfetto e mettere in mostra personaggi reali, non stereotipati". Vitiligine inclusa. L'obiettivo? Che sempre più persone si sentano rappresentate, e non escluse.