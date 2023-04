Winnie Harlow posa nuda e mostra la vitiligine: “Sei bellissima, dillo a te stessa ogni giorno” Winnie Harlow ha posato nuda per Woman’s Health, non avendo paura di rivelare le macchie della vitiligine sul corpo. Ne ha poi approfittato per condividere un importante messaggio body positive: ecco cosa ha dichiarato.

A cura di Valeria Paglionico

Winnie Harlow è una delle modelle più famose al mondo: icona di bellezza, star internazionale, top model super richiesta in passerella, la cosa particolare è che è diventata nota in tutto il mondo grazie a una sua precisa peculiarità estetica, la vitiligine. Se fino a qualche anno fa le macchie sulla pelle venivano considerate un dettaglio da nascondere e da coprire con fondotinta e make-up, grazie a lei le cose sono cambiate e la moda ha cominciato ad aprirsi a ogni tipo di diversità. Oggi la modella ha raggiunto un nuovo e ambito traguardo: ha posato in copertina e lo ha fatto completamente nuda, approfittandone per lanciare un importante messaggio sulla bellezza.

Le foto senza veli di Winnie Harlow

La rivista Women's Health ha rivelato chi è la star che ha conquistato la nuova copertina della sezione Body Issue: si tratta di Winnie Harlow, diventata protagonista di un sensualissimo servizio fotografico senza veli. La modella ha posato completamente nuda sullo sfondo di un pannello total white allestito nel bel mezzo di un paesaggio selvaggio: capelli sciolti e ondulati, make-up curatissimo e orecchini a cerchio, ha lasciato parlare la sua bellezza "al naturale". Da sempre paladina di body positivity, non ha avuto paura di lasciare in vista le macchie chiare della vitiligine che ha sparse su tutto il corpo, dalla pancia al fondoschiena, fino ad arrivare al viso.

Winnie Harlow per Woman’s Health

Winnie Harlo è paladina di body positivity

Nelle didascalie dei post che ha dedicato allo shooting Winnie Harlow ha lanciato degli importanti messaggi sulla bellezza non convenzionale. Ha ripreso alcuni pezzi dell'intervista rilasciata alla rivista, dichiarando: "Voglio mostrare al mondo che la bellezza è ciò che ognuno di noi vuole che sia. Ogni volta che mi chiedono "Cosa significa bellezza per te" rispondo sempre "la mia idea di bellezza non dovrebbe avere importanza". Lo dico perché tante volte ci concentriamo su uno standard di bellezza che è stato fissato e dimentichiamo che le nostre opinioni su noi stessi dovrebbero essere le uniche che contano davvero. Sei bellissimo, dillo a te stesso ogni giorno". Oggi la modella si piace così com'è ed è felice di essere una fonte d'ispirazione per tutti coloro che non vogliono adeguarsi a tutti i costi a degli stereotipi imposti dalla società.