Elisabetta Gregoraci e gli auguri di compleanno al figlio Nathan Falco Briatore: “Ogni giorno con te è stato una scoperta”

Elisabetta Gregoraci ha condiviso un post per il compleanno del figlio Nathan Falco Briatore, che il 18 marzo compie 15 anni: accanto alle foto insieme, la conduttrice ha scritto un dolce messaggio di auguri per il ragazzo.

A cura di Arianna Colzi

Nathan Falco Briatore compie 15 anni. Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore festeggia il compleanno il 18 marzo. Nonostante i due coniugi siano separati da diversi anni, la famiglia si mostra sempre unita: hanno trascorso il Capodanno insieme e generalmente trascorrono il compleanno del figlio insieme. Nathan Falco Briatore ha cominciato a frequentare lo scorso settembre un collegio esclusivo in Svizzera, come aveva raccontato Gregoraci sul suo profilo social. Anche quest'anno la conduttrice ha condiviso una dolce dedica per il figlio.

Gli auguri social di Elisabetta Gregoraci al figlio

Dopo aver trascorso un weekend a Courchevel per la sfilata di Moncerl, Elisabetta Gregoraci è tornata a Montecarlo, dove vive da anni. La conduttrice si prepara a festeggiare il compleanno del figlio, che oggi, 18 marzo, compie 15 anni. Gregoraci ha condiviso una serie di foto nelle storie Instagram che la ritraggono insieme al ragazzo e alcuni video di qualche anno fa, quando Nathan Falco Briatore era solo un bambino.

Su Instagram, Gregoraci ha condiviso in un post una serie di foto che la ritraggono insieme al figlio, con cui appare sempre in sintonia, aggiungendo una dolce dedica per i 15 anni di Nathan Falco: "18 marzo, il giorno più bello della mia vita. 15 anni fa sei arrivato tu e l’hai riempita di un amore che non si può spiegare, solo vivere. Da allora, ogni giorno con te è stato una scoperta, un’avventura, una crescita reciproca. Amo la nostra complicità che nel tempo si è consolidata e le nostre chiacchierate senza filtri! Oggi ti dico solo: non smettere mai di essere te stesso, di credere nei tuoi sogni, di lottare per ciò che vuoi. Io sarò sempre qui, accanto a te. Buon compleanno vita mia, la tua mamma".