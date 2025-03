video suggerito

Da Chiara Ferragni a Elisabetta Gregoraci, tutti in bianco alla sfilata sulla pista più alta d'Europa Chiara Ferragni, Elisabetta Gregoraci, Georgina Rodriguez: brand ambassador e amici storici di Moncler erano presenti alla sfilata che si è svolta a Courchevel.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

"L'altitudine come attitudine": si riassume così la sfilata di Moncler Grenoble Autunno/Inverno 2025, che ha trasformato la pista dell'Altiporto di Courchevel, l'aeroporto più alto d'Europa e una delle piste di atterraggio più iconiche, in una vera e propria passerella a 2.008 metri d'altezza. Diverse celebrities hanno partecipato allo show, che è stato una celebrazione a 360 gradi della vita in montagna tra avventure sulle piste con sci, snowboard, relax davanti a paesaggi mozzafiato, ciaspolate sulla neve.

Moncler sfila ad alta quota

La suggestiva atmosfera invernale di Courchevel ha fatto da sfondo a questo fine settimana all'insegna della moda e della montagna. Lo show si è svolto ad alta quota con le celebrities sedute davanti ad una passerella a ferro di cavallo. C'era un’orchestra sinfonica dal vivo a suonare per accompagnare la sfilata, dedicata a una collezione fatta di 140 look che fonde stile urban e abbigliamento tecnico invernale, con l'approccio sartorial tech di Moncler Grenoble. È una linea che supera le convenzioni dell'abbigliamento da montagna, avvicinandosi alla sartoria e alla ricercatezza dell'abbigliamento formale, in un perfetto equilibrio tra comodità, eleganza e artigianalità.

Le celebrities a Courchevel

Tra gli ospiti presenti c’erano i brand ambassador e gli amici storici del brand, celebrities giunte da ogni parte del mondo: Vincent Cassel, Jessica Chastain, Brooklyn e Nicola Peltz Beckham, Adrien Brody, Anne Hathaway, Maria Sharapova per fare solo alcuni nomi. È giusta appositamente a Courchevel anche Georgina Rodriguez, sempre in prima fila quando si tratta di eventi mondani: nelle scorse settimane è stata sia alle sfilate della Paris Fashion Week che a quelle della Settimana della Moda milanese, ma in qualità di ospite. Per Moncler, invece, ha rivestito un altro ruolo speciale: ha calcato direttamente la passerella, sfilando sotto la neve.

Georgina Rodriguez

Immancabile Chiara Ferragni, che si è preparata al weekend in montagna con una borsa enorme contenente tutto il necessario per difendersi dal freddo e dalla neve: era un omaggio del brand trovato in albergo e riservato a tutti gli ospiti della sfilata, come regalo di benvenuto. L'influencer sta lentamente tornando sulla scena degli eventi fashion. La partecipazione a questo show segue quella alle sfilate di Parigi e Milano, dove è tornata a distanza di un anno.

Elisabetta Gregoraci

È volata sulla neve di Courchevel anche Elisabetta Gregoraci, grande fan delle vacanze in montagna e fan delle creazioni Moncler, che indossa sempre quando è sulla neve. Difatti non è la prima volta che presenza a un evento del marchio. Stavolta per lei è stato un weekend lavorativo particolarmente intenso, perché subito dopo la sfilata di Moncler per la presentazione della nuova collezione, è partita alla volta di Roma per un altro evento, la Mercedes-Benz CLA World Premier a Villa Miani.