Elisabetta Gregoraci a St Moritz: il look da neve con bomber di lana e stivali pelosi vale 5mila euro Elisabetta Gregoraci è volata a St Moritz per gli ultimi giorni di vacanza e ne ha approfittato per sfoggiare un look da neve all'insegna del glamour: ecco quanto valgono i vestiti e gli accessori anti-freddo.

A cura di Valeria Paglionico

Dopo aver trascorso Natale e Capodanno in Kenya nel resort di Flavio Briatore con il figlio Nathan Falco, ora Elisabetta Gregoraci è volata a Saint Moritz, una delle mete turistiche invernali più amate dalle star. Così facendo, concluderà le festività "ad alta quota" tra neve, sciate e relax nelle baite di montagna e, una volta tornata a Monaco, sarà prontissima per dare il via a dei nuovi ed esaltanti progetti lavorativi. Come da tradizione, si serve regolarmente dei social per documentare la sua quotidianità ma è stato soprattutto nelle ultime ore che ha portato l'attenzione dei fan sul suo look: ecco cosa ha indossato per combattere il freddo alpino.

Il look da neve di Elisabetta Gregoraci

L'avevamo lasciata in bikini mentre accoglieva il 2025 in riva al mare, ora ritroviamo Elisabetta Gregoraci in una versione decisamente più invernale. Sta trascorrendo qualche giorno a Saint Moritz e ha adeguato il suo outfit alle rigide temperature alpine, il tutto senza rinunciare allo stile glamour che da sempre la contraddistingue. Da sempre appassionata di griffe, anche in quest'occasione ha puntato su capi e accessori di lusso. Il capo chiave del look è il bomber Moncler total white, il classico modello imbottito e con la zip sul davanti ma realizzato in lana piuttosto che in tessuto tecnico. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduto a 1.650 euro ed è perfetto per combattere il freddo con un tocco fashion.

Elisabetta Gregoraci con bomber Moncler

Elisabetta Gregoraci rilancia il tessuto teddy per l'inverno

Per completare il tutto Elisabetta Gregoraci ha scelto un maglione oversize con scollo a V in tinta e un paio di leggings in eco-pelle color sabbia. A fare la differenza sono stati gli accessori: ha abbinato il look a un cappellino di lana beige di Prada con l'iconico logo sul davanti (prezzo 420 euro) e a una borsa sempre di Prada con dei dettagli in shearling lungo le cuciture (prezzo 495 euro).

Il look da neve di Elisabetta Gregoraci

Non sono mancati i classici Moon Boot abbinati, ovvero in camoscio tabacco e tessuto teddy color panna. Anche in questo caso non si tratta di un capo a buon mercato: gli stivali da neve in pelliccia sugli e-commerce di moda vengono venduti a 495 euro. In quante prenderanno ispirazione dalla conduttrice per le prossime vacanze in montagna?

Stivali Moon Boot