Elisabetta Gregoraci, il look preppy per l'inverno costa più di 6mila euro Elisabetta Gregoraci si prepara a festeggiare il Natale a Montecarlo: la conduttrice ha sfoggiato un look college costosissimo per una passeggiata nel centro del Principato di Monaco.

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci si prepara a passare un Natale in famiglia a Montecarlo. La conduttrice, che è stata ospite del programma Raiduo condotto da Ale&Franz su Rai 2, si gode le festività nel Principato di Monaco dove da anni vive con il figlio Nathan Falco Briatore e dove abita anche l'ex marito Flavio Briatore. Gregoraci ha scelto un look preppy costosissimo per un breve giro nel centro di Montecarlo dove ha mostrato ai suoi followers le decorazioni natalizie.

Il completo tennis di Elisabetta Gregoraci

Per una passeggiata nel centro di Montecarlo, Elisabetta Gregoraci ha indossato un look preppy ancora autunnale. La gonna a plissettata color panna, che costa 1210 euro, si abbina al cardigan in lana e cashmere blu con maniche color panna effetto college entrambi firmati Miu Miu. Il cardigan preppy con elementi che ricordano quelli dei completi da tennis si fondono con l'eleganza del cashmere scelto dal brand fondato da Miuccia Prada.

Elisabetta Gregoraci con completo Miu Miu

La vestibilità del cardigan e i dettagli college lo rendono casual nonostante il prezzo elevatissimo: il maglione, infatti, è in vendita a 2400 euro sul sito del brand. Il look è completato da un paio di stivali effetto scamociato color cioccolato e un cappotto corto sempre sui toni del blu, riprendendo così la texture del cardigan. L'ultimo tocco all'outfit super chic è la borsa a mano color Rosso Ancora, ideata da Sabato De Sarno, con il logo doppia g di Gucci. Si tratta di un modello indossabile anche a spalla grazie a una catenella oro. La borsa firmata Gucci è il modello GG Milano e ha debuttato nella collezione Autunno/ Inverno 2024-25: viene venduta sul sito della Maison a 2750 euro. Il look di Elisabetta Gregoraci, quindi, costa più di 6mila euro.

Il look di Elisabetta Gregoraci con borsa Gucci