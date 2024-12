video suggerito

Capodanno in bikini: da Elisabetta Gregoraci a Federica Nargi chi aspetta il 2025 al mare Tante celebrities hanno scelto la spiaggia e il mare, per salutare il 2024 e accogliere l’anno nuovo al caldo, in bikini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci e Federica Nargi

C'è chi trascorrerà il Capodanno in città, come Bianca Guaccero e Giovanni Pernice: i due piccioncini sono volati a Londra. C'è chi invece, come Chiara Ferragni, darà il benvenuto al Capodanno in montagna, sulle piste da sci. Tantissimi, invece, hanno preferito mettere il costume in valigia e partire alla volta di una meta calda, per salutare il 2024 direttamente in spiaggia, cullati dalle onde del mare.

Elisabetta Gregoraci torna in Africa

Come di tradizione a Capodanno, anche stavolta Elisabetta Gregoraci è tornata in un posto che ama molto e che frequenta spesso. È volata in Kenya assieme al figlio, Nathan Falco Briatore. Proprio a Malindi, infatti, si trova il famoso Billionaire Resort and Retreat di Flavio Briatore, l'ex marito della showgirl, che si sta godendo gli ultimi giorni dell'anno tra nuotate e passeggiate in spiaggia.

Elisabetta Gregoraci

Aurora Ramazzotti innamorata del Kenya

Anche Aurora Ramazzotti ha scelto il Kenya, per le vacanze di fine anno: con lei ci sono sia il compagno Goffredo Cerza che il loro primo figlio Cesare, nato un anno fa. La famiglia sta alloggiando a Watamu, piccola città costiera che ha immediatamente fatto breccia nel cuore dell'influencer, grazie aio suoi paesaggi mozzafiato e alla pace che vi regna. "Mi sono innamorata di questo posto" ha scritto su Instagram condividendo con fan e follower alcuni scatti.

Aurora Ramazzotti

Capodanno ai Caraibi per Ilary Blasi

Ilary Blasi ha cominciato il 2024 sulla neve e lo chiuderà in spiaggia. Se l'anno scorso, infatti, aveva scelto la Svizzera, stavolta ha puntato su un posto decisamente diverso: è volata col compagno ai Caraibi. La conduttrice e Bastian Muller, infatti, si trovano già a St.Barth: è qui che saluteranno l'anno vecchio e accoglieranno quello nuovo. Non è la sola ad aver scelto questa meta caraibica quest'anno: come lei anche Fedez, che ha festeggiato il Natale in una villa da sogno.

Ilary Blasi e Bastian Muller

Federica Nargi si gode le Maldive

Archiviata la soddisfacente esperienza televisiva a Ballando con le Stelle, da poco conclusa, Federica Nargi ha deciso di rilassarsi sulle spiagge delle Maldive. È partita per una vacanza di famiglia, assieme al marito Alessandro Matri e alle loro due figlie, Sofia e Beatrice. Non è la prima volta che scelgono quella meta: la amano particolarmente e la raggiungono spesso. Ci erano stati anche a cavallo tra 2022 e 2023. Stavolta stanno alloggiando presso l'Avani+Fares Maldives Resort, una struttura a 5 stelle.

Federica Nargi

Vacanza di famiglia per Cristina Marino

Luca Argentero e Cristina Marino sono partiti per una vacanza in un paradiso tropicale, assieme ai due figli Nina Speranza e Noè Roberto, nati rispettivamente nel 2020 e 2023. La coppia non ha svelato precisamente la destinazione: sono molto riservati e per il momento, hanno condiviso con fan e follower solo pochi scatti.

Cristina Marino