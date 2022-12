Federica Nargi chiude l’anno alle Maldive: dà il via alla vacanza da sogno col bikini rosa Federica Nargi è volata alle Maldive col marito e le figlie: chiuderà il 2022 in bikini.

A cura di Giusy Dente

Federica Nargi, come altre colleghe del mondo dello spettacolo, quest'anno ha deciso di trascorrere la fine dell'anno lontano dall'Italia, in un paradiso tropicale. Per chiudere in bellezza il 2022, la showgirl è volata assieme al marito Alessandro Matri e alle loro due figlie, Sofia e Beatrice, alle Maldive: niente neve e freddo quindi per loro, bensì caldo e mare per aspettare l'anno nuovo.

Tutti alle Maldive per Capodanno

Le Maldive sono una meta gettonatissima, per le vacanze di Natale e Capodanno. Vi si recano in tantissimi, affascinati dalle bellezze che rendono questo posto una sorta di paradiso in terra, con le sue famose spiagge bianchissime, le acque cristalline e i lussuosi resort a disposizione dei turisti di passaggio. Tantissime celebrities sono volate sull'atollo per trascorrervi le feste in passato: Alessia Marcuzzi con Paolo Calabresi Marconi, Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti, Wanda Nara e Mauro Icardi.

Tutti loro hanno soggiornato in strutture da sogno. Le festività alle Maldive erano una tradizione anche per Ilary Blasi e Francesco Totti, che hanno trascorso Capodanno lì diverse volte. E lo stesso vale per Federica Nargi e Alessandro Matri, che sono tornati sull'isola anche quest'anno per trascorrervi gli ultimi giorni dell'2022.

Federica Nargi vola alle Maldive

Il passaggio tra 2021 e 2022, Federica Nargi e Alessandro Matri lo hanno vissuto nel paradiso caraibico assieme ad alcuni amici e alle figlie, Beatrice e Sofia. Hanno ripetuto la tradizione anche quest'anno: la famiglia al completo si trova proprio alle Maldive, come testimoniato sui social dalla 32enne.

L'ex velina è molto attiva su Instagram, è solita condividere con fan e follower la sua quotidianità tra lavoro e vita privata. Dunque non ha esitato a pubblicare alcune istantanee della vacanza in corso, tra momenti di gioco padre-figlie e paesaggi mozzafiato. Immancabile la foto in bikini, un due pezzi rosa composto da tanga sgambato con taglio a V e top con schiena nuda. In costume da bagno trascorrerà anche i prossimi giorni, per salutare l'anno vecchio e dare il benvenuto a quello nuovo.