Costanza Caracciolo, i look balneari alle Maldive: comincia il nuovo anno in bikini Costanza Caracciolo è in vacanza alle Maldive, dove sta sfoggiando i suoi look balneari più trendy, tra micro bikini di tutti i colori.

A cura di Giusy Dente

Per inaugurare al meglio il nuovo anno, Costanza Caracciolo e Christian Vieri sono volati alle Maldive assieme alle loro due figlie, Isabel e Stella. L'ex velina bionda di Striscia la Notizia si sta godendo il sole e il caldo dell'isola, rilassandosi in spiaggia. Per lei il 2023 inizia in costume, in una struttura da sogno. La famiglia sta alloggiando in un resort esclusivo situato su un atollo in mezzo all’Oceano, circondato da palme e acque cristalline.

I look balneari di Costanza Caracciolo

Palme per ripararsi dal sole, spiagge paradisiache dove abbronzarsi, acque cristalline, una mega piscina perfetta per il relax: i primi giorni dell'anno sono iniziati in grande stile, per Costanza Caracciolo. Assieme al marito e alle figlie si sta godendo la prima vacanza dell'anno: i quattro si trovano alle Maldive, meta scelta anche da Federica Pellegrini e Federica Nargi coi rispettivi compagni, per dare il benvenuto al 2023.

L'ex velina bionda di Striscia la Notizia è molto attiva sui social: alla sua communiti dà non solo consigli beauty (ha anche lanciato una linea di prodotti per capelli), ma ama condividere coi follower i suoi outfit di tendenza. La moda resta una sua grande passione. La 32enne ha uno stile sofisticato e glamour, ma riesce a essere trendy anche con gli outfit più casual e sportivi.

In vacanza ha optato per look balneari semplici e freschi. Non le è sfuggita la tendenza del momento: spopolano gli abiti a rete e lei ne ha scelto uno color bronzo da indossare al di sopra del costume. Messi via il solito pareo e il tradizionale caftano, la moglie di Christian Vieri ha fatto una scelta molto più alla moda: al due pezzi ha abbinato una camicia over di cotone, il capo più chic per la spiaggia.

I costumi di Costanza Caracciolo alle Maldive

Costanza Caracciolo è una fan del bikini. Nella valigia per le Maldive ne ha inseriti diversi, di tutti i colori e li sta sfoggiando tutti giorno dopo giorno. Il modello preferito sembra essere quello con reggiseno a coppe triangolari abbinato a tanga. Nero, bianco, verde, arancione: ne possiede diversi. Per le sue bimbe, invece, si è divertita coi look coordinati.

Le piccole Stella e Isabel vestono spesso come gemelline ed è la stessa ex velina ad abbinare i loro look ai suoi, in stile mini me. Non si sono smentiti alle Maldive, dove le bimbe hanno sfoggiate due costumi interi gialli identici, oltre a degli abitini a righe uguali. Una vacanza di famiglia decisamente fashion.