Christian Vieri e Costanza Caracciolo alle Maldive: quanto costa il resort in mezzo all’Oceano Christian Vieri e Costanza Caracciolo con le figlie hanno scelto le Maldive come destinazione per le loro vacanze invernali dove soggiornano in un resort su un atollo in mezzo all’Oceano.

A cura di Clara Salzano

Christian Vieri e Costanza Caracciolo alle Maldive

Christian Vieri e Costanza Caracciolo con le figlie stanno trascorrendo le vacanze invernali alle Maldive. La famosa coppia è partita per festeggiare l'anno nuovo in un resort mozzafiato immerso in foreste di palme, con spiagge bianche e acque cristalline. Scopriamo dove si trova la loro destinazione e quanto costa il loro soggiorno alle Maldive.

Vieri e la moglie alle Maldive

Christian Vieri e Costanza Caracciolo sono insieme da cinque anni e nel 2019 il loro amore è convolato a nozze. La coppia ha due bambine e per le vacanze invernali hanno scelto le Maldive come destinazione per festeggiare l'inizio del 2023. L'ex calciatore e la nota modella e showgirl hanno scelto il Siyam World, una delle isole più grandi delle Maldive che vanta un resort, residenze mozzafiato e il più grande parco acquatico galleggiante dell'Oceano Indiano.

Il Siyam World

Il Siyam World è un complesso di 54 ettari situato nel famoso atollo di Noonu. Si tratta di una destinazione ideale per le famiglie con resort e residenze in mezzo al mare che possono essere raggiunte con un volo diretto in idrovolante di soli 40 minuti dall'aeroporto internazionale di Velana o in motoscafo.

Le piscine del Siyam World

Ci sono diverse strutture al Siyam World, per venire incontro a tutte le esigenze degli ospiti. Il complesso comprende ville in mezzo al mare e sulla spiaggia, ristoranti, campi da tennis e varie piscine. Sono 18 le categorie di alloggi disponibili che vanno da una a sei camere da letto, padiglioni e residenze private da 89 a 3.000 metri quadrati.

Costanza Caracciolo al Siyam World

Christian Vieri e Costanza Caracciolo hanno condiviso numerose immagini della loro vacanza con le figlie alle Maldive. Dalle foto pubblicate sembra che la coppia abbia scelto di alloggiare in una delle Beach Suite con piscina sulla spiaggia del Siyam World. Si tratta di ville situate sul lungomare con accesso diretto alla laguna cristallina e piscina privata.

Una delle Beach Suite del Siyam World

Le Beach Suite comprendono più camere da letto, un'area salotto separata e una fantastica terrazza all'aperto dove rilassarsi e godere di magnifici tramonti sul mare. Il costo per una notte al Siyam World va dai 950 euro circa per una villa sulla spiaggia con piscina da 100 metri quadrati fino agli oltre 4.800 euro per le residenze con quattro camere da letto da 700 metri quadrati.