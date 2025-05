Il nuovo villaggio di Temptation Island 2025: qual è il resort e quanto costa

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2025 si avvicina e anche quest'anno vedrà il ritorno di uno dei programmi più amati delle ultime stagioni: Temptation Island. Il conduttore Filippo Bisciglia è pronto per dare il via a una nuova edizione del reality show dedicato alle coppie che vogliono mettersi alla prova ma, come emerso nelle ultime ore, dirà addio all'iconico villaggio in Sardegna che ha ospitato i "viaggi nei sentimenti" degli ultimi anni. Is Morus Relais, il resort a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, che ha fatto sempre da sfondo ai falò di confronto pare che sia stato messo in vendita: qual è la location scelta dalla produzione di Mediaset per sostituirlo?

La città che ospiterà la nuova edizione di Temptation Island

Temptation Island trasloca: stando a quanto rivelato dal sito LaC News 24, il villaggio in Sardegna Is Morus Relais sarebbe stato messo in vendita, costringendo la produzione del reality a trovare una nuova location. Secondo le prime indiscrezioni, i prossimi "viaggi dei sentimenti" si terranno sullo sfondo della meravigliosa Calabria, per la precisione a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Si tratta di un comune da poco più di 4mila abitanti, il cui punto forte è lo splendido lungomare con spiaggia molto chiara e mare cangiante dall'azzurro al blu. Le riprese dovrebbero cominciare tra poche settimane e dovrebbero durare fino a settembre, così da dare vita a due diverse edizioni (anche una dedicata ai vip).

Guardavalle Marina

Dove si trova il nuovo villaggio di Temptation Island

Sebbene la produzione abbia preferito tenere la nuova location di Temptation Island top secret, sono emerse delle indiscrezioni. Il villaggio che ospiterà le coppie "gestite" da Filippo dovrebbe essere il resort Calandrusa, un'oasi di bellezza immersa nella macchia mediterranea che vanta 5 ettari di vegetazione, una vista mare mozzafiato e un immenso arenile naturale e a tratti selvaggio.

resort Calandrusa

Al suo interno non mancano le piscine, i ristoranti, i solarium e le interminabili spiagge dove ci si può dare al relax o a lunghe passeggiate. Al momento sul sito ufficiale della struttura non c'è possibilità di fare prenotazioni per la prossima estate (cosa che confermerebbe il fatto che ospiterà per tutta l'estate il set di Temptation) ma, stando ai prezzi degli scorsi anni, un soggiorno di una settimana costerebbe oltre 1.600 euro a coppia.

resort Calandrusa