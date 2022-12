Federica Pellegrini in vacanza alle Maldive: la villa sull’acqua da più di 2.500 euro a notte Federica Pellegrino e Matteo Giunta sono partiti per una vacanza alle Maldive in un resort tra i più lussuosi al mondo con ville in mezzo al mare e barriera corallina.

A cura di Clara Salzano

Federica Pellegrini col marito Matteo Giunta alle Maldive

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta sono partiti per le Maldive dove stanno trascorrendo una vacanza simile ad una seconda luna di miele. Circondati da acque cristallini, palme e sabbia bianca, la coppia sta soggiorno in un hotel di lusso a cinque stelle immerso nell'Oceano Indiano. Vediamo dove si trova e quanto costa il loro soggiorno nel paradiso terrestre.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta in vacanza

“Happiness is only real when shared. Per il nuovo anno vi Auguro di conoscere la persona speciale che cambierà la vostra vita", sono queste le parole che accompagnano la vacanza di Federica Pellegrini e Matteo Giunta alle Maldive. La coppia, che si è sposata da meno di sei mesi, sta trascorrendo gli ultimi giorni del 2022 in un resort paradisiaco alle Maldive, tra nuotate in acque limpide e relax al sole. Gli ex nuotatori sono infatti nel loro habitat naturale, tra pesci tropicali e lusso presso il Baglioni Resort Maldives.

Federica Pellegrini nella villa sull’acqua

Il Baglioni Resort Maldives è uno degli hotel di lusso più esclusivi al mondo e posto in una location paradisiaca mozzafiato. Situato sull’isola di Maagau, immerso nell'Oceano Indiano e circondato dalla natura tropicale dell’atollo di Dhaalu. L'albergo è caratterizzato da ville sull'acqua che permettono un accesso diretto all'Oceano e i migliori servizi di lusso di un hotel a cinque stelle.

Matteo Giunta nel resort alle Maldive

La villa sull'acqua di Federica Pellegrino e Matteo Giunta alle Maldive è caratterizzata da materiali naturali, arredi tradizionali e una terrazza con accesso diretto all'Oceano Indiano in cui tuffarsi. Gli ospiti del Baglioni Resort Maldives possono godere anche di una magnifica spa e del ristorante di cucina italiana. L'albergo comprende sia villa sull'acqua che sulla spiaggia e alcune anche con piscina privata. C'è anche un residence con piscina in mezzo al mare che è il massimo del comfort esclusivo della struttura.

Il Baglioni Resort Maldive

Un team di biologi marini del Maagau Dive Center ha lavorato per preservare l'ecosistema marino e la barriera corallina attorno al Baglioni Resort Maldive così gli ospiti hanno la possibilità di nuotare accanto agli squali e vivere in un vero paradiso terrestre. Il costo di un soggiorno presso l'hotel di Federica Pellegrini e Matteo Giunta alle Maldive varia in base alla tipologia di alloggio scelta e al periodo della vacanza. Per una villa sull'acqua al Baglioni Resort Maldive nella notte di Capodanno il prezzo è di oltre 2.700 euro, che sale se la struttura ha anche una piscina privata, e arriva fino ai 13.000 euro a notte per il Residence Baglioni con piscina in mezzo al mare.