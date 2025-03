Il nuovo orologio di lusso di Chiara Ferragni: è tempestato di diamanti e costa 20mila euro

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha trascorso un weekend in montagna. L'imprenditrice digitale ha preso parte alla sfilata ad alta quota di Moncler, a Courchevel. Oltre a lei erano presenti altre star italiane, da Elisabetta Gregoraci a Michelle Hunziker, passando poi ai divi di Hollywood, dal premio Oscar Adrien Brody a Jessica Chastain, passando per Leonardo DiCaprio e Anne Hathaway. Il brand ha invitato gli ospiti a soggiornare nella località sciistica più in voga della Francia dove si è svolto il fashion show a oltre duemila metri. Per l'influencer lo show di Moncler è solo l'ultimo a cui ha preso parte in ordine di tempo dopo il ritorno alla Milano Fashion Week e alle sfilate di Parigi nelle scorse settimane. Per Ferragni è il primo impegno dopo la ricapitalizzazione di Fenice Srl, sua società ammiraglia. Un nuovo inizio lavorativo cui iniziare il 2025.

Chiara Ferragni e Adrien Brody

Chiara Ferragni, alla sfilata in montagna con l'orologio griffato

Chiara Ferragni ha sfoggiato un look total white firmato Moncler per partecipare alla sfilata a oltre 2mila metri. Il giorno stesso e quello precedente alla sfilata, però, l'influencer si è goduta un weekend sulle piste da sci, tra ciaspolate ed escursioni.

Chiara Ferragni sulle piste da sci a Courchevel

Nelle storie pubblicate su Instagram ha mostrato l'orologio che sfoggiava, un gioiello prezioso firmato Cartier. Ferragni, infatti, aveva al polso l'Orologio Baignoire de Cartier, modello mini, con quarzo e oro bianco. Si tratta di un orologio con cinturino in pelle di vitello effetto vernice blu navy, la cassa e corona perlata in oro bianco con 160 diamanti da quasi 2 carati. Il quadrante argentato era in vetro zaffiro. Un gioiello prezioso perfetto per un weekend a Courchevel.

L'orologio Cartier di Chiara Ferragni