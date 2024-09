video suggerito

Nathan Falco Briatore inizia la scuola in Svizzera: quanto costa il collegio esclusivo Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci hanno accompagnato il figlio Nathan Falco nella nuova scuola in Svizzeria :il 14enne studierà in un collegio internazionale prestigiosissimo.

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco e Flavio Briatore

Nathan Falco Briatore si prepara a iniziare il nuovo anno scolastico. Il figlio di Flavio Briatore e di Elisabetta Gregoraci, che ha compiuto 14 anni lo scorso marzo, frequenterà un collegio prestigioso in Svizzera, a pochi passi da Ginevra. Nathan Falco, come raccontato dalla conduttrice durante una puntata di Verissimo, il ragazzo ha frequentato fino a ora l'Internation school of Monaco a Montecarlo. Ora, però, è arrivato il momento di proseguire gli studi in una scuola elvetica, che frequenterà fino alla maggiore età.

Il collegio che frequenterà Nathan Falco Briatore

Il Collège du Léman, questo il nome della scuola che frequenterà Nathan Falco Briatore, si trova a Versoix, cittadina a pochi minuti da Ginevra e affacciata sul Lago omonimo. Il saluto dei genitori, che hanno accompagnato il figlio al suo primo giorno di scuola, è stato documentato via social, con il figlio dell'imprenditore che ha posato con mamma e papà prima di salire sul jet che l'avrebbe portato in Svizzera. I genitori hanno accompagnato il figlio fino al collegio, per poi postare su Instagram le foto all'ingresso della scuola mentre abbracciano il 14enne. La scuola è stata individuata da diverse testate per via del simbolo che vediamo nel cortile.Questo collegio è uno dei più prestigiosi d'Europa.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore con Nathan Falco

Si tratta di una scuola internazionale che accoglie bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni:il collegio dà la possibilità di conseguire la maturità svizzera, il Bac francese e il diploma di scuola superiore anglosassone. Accoglie studenti da tutto il mondo ed è indubbiamente una scuola per persone privilegiati. Secondo quando riportato dal sito della scuola, un anno d'iscrizione al collegio per ragazzi che frequentano il primo anno di scuola superiore costa 35.980 franchi svizzeri, che corrispondono 38.220 euro. Questa cifra esclude eventuali benefit che la scuola mette a disposizione, come le tasse di ammissione e 6mila franchi svizzeri di security deposit. Flavio Briatore aveva annunciato che il suo unico figlio avrebbe frequentato il liceo in Svizzera, una volta compiuti i 14 anni. Il manager italiano, inoltre, avrebbe già tracciato anche il futuro del ragazzo che, secondo lui, dovrebbe studiare "Food & Beverage administration per seguire le orme del papà e prendere in mano tutto quello che ho creato in questi anni".

Nathan Falco con Flavio Briatore