Elisabetta Gregoraci in vacanza a Dubai, quanto costa una notte nell'hotel di lusso Elisabetta Gregoraci è in vacanza a Dubai. La conduttrice ha scelto di trascorrere qualche giorno di vacanza con il figlio in un hotel esclusivo.

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Gregoraci

Per Elisabetta Gregoraci questo autunno è una stagione ricca di soddisfazioni. Da poche settimane è tornata a condurre un programma su Rai 2, Questioni di stile, dedicato a storie e tendenze. Arrivata alla terza puntata, Gregoraci ha deciso di prendersi una piccola pausa volando a Dubai con il figlio Nathan Falco Briatore. Il figlio della conduttrice e di Flavio Briatore ha da iniziato da poche settimane il liceo in Svizzera, in una scuola esclusiva e prestigiosa. Mamma e figlio si sono riuniti per una vacanza insieme: per l'occasione hanno scelto di soggiornare in uno degli hotel più esclusivi di Dubai. Ecco quanto costa una notte nell'albergo.

Elisabetta Gregoraci a Dubai

L'hotel cinque stelle scelto da Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore hanno scelto il Mandarin Oriental Jumeira di Dubai per la loro vacanza madre figlio. L'albergo a cinque stelle si affaccia sul Golfo di fronte alla città e sul suo skyline dominato dal Burj Khalifa. Esistono diverse tipologie di camere nella maestosa struttura: dalle semplici camere (Rooms), dotate comunque di ogni tipo di lusso, alle stanze che permettono di accedere al Club Lounge dell'albergo e le Suites, un connubio perfetto tra design e comfort di lusso. Esistono anche le Connecting Rooms, ossia due camere d'albergo comunicanti.

Il living room di una delle suites | Foto Mandarin Oriental Dubai

Tra le meravigliose suite dell'albergo troviamo due tipologie: quelle che si affacciano sullo skyline e quelle sul mare. Elisabetta Gregoraci ha scelto una suite del prestigioso hotel, come è possibile vedere nelle storie pubblicate su Instagram. Sul sito del Mandarin Oriental è possibile scegliere tra le suite presenti in hotel: la Sea View Suite, la Junior Sea View Suite, la Premier Sea View Suite, la Two Bedroom Sea View Suite e la Two Bedroom Premier Sea View Suite affacciano sul mare; la Skyline View Suit e la Mandarin Sea Front Suite affacciano sullo skyline.

La Junior Sea View Suite | Foto Mandarin Oriental Dubai

Le due tipologie di stanza più costose di tutto il Mandarin Oriental, invece, sono la Presidential Suite e la Royal Penthouse. La prima ha un costo di 15mila euro a notte ed è un sogno ad occhi aperto: si tratta di una suite da tre stanze e balconi che si affacciano sul mare. Il living room è connessa a una sala da pranzo dove troviamo un tavolo con i due bagni turchi sono un plus davvero esclusivo.

Il salotto della Presidential Suite | Foto Mandarin Oriental Dubai

Infine, la camera più fotogenica e maestosa dell'hotel è la Royal Penthouse, ossia l'attico dell'immenso edificio. La terrazza panoramica con piscina personale a sfioro e zona living è sicuramente uno dei comfort più incredibili della suite. Una notte in questa camera incredibile varia dai 18mila ai 19mila euro.

La terrazza con piscina della Penthouse | Foto Mandarin Oriental Dubai