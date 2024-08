video suggerito

Dove va in vacanza Elisabetta Gregoraci: le foto tra mare cristallino e gite in barca Elisabetta Gregoraci sta trascorrendo le vacanze estive in due località di mare super glamour prima di ripartire a settembre con un nuovo programma su Rai 2: tra snorkeling e party, ecco dov'è in vacanza la showgirl.

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Gregoraci

Per Elisabetta Gregoraci si annuncia una stagione televisiva importante: tornerà in tv alla conduzione di Questione di stile, in seconda serata su Rai 2, come annunciato poche settimane fa durante la presentazione dei palinsesti Rai. La conduttrice nel frattempo si gode l'estate in alcuni dei suoi posti del cuore: Forte dei Marmi, perla della Versilia dove l'ex marito Flavio Briatore è proprietario del Twiga, e la Sardegna. In mezzo, qualche tappa a Capri e a Montecarlo, anche se non sono mancati anche giorni di vacanza in isole tutte da scoprire.

Elisabetta Gregoraci al mare

Le vacanze di Elisabetta Gregoraci prima del ritorno in tv

Qualche giorno fa la showgirl ha condiviso alcuni scatti della vacanza a Lampedusa, una delle isole Pelagie più note. Gregoraci ha trascorso le giornate in barca, scoprendo calette e piccole grotte bagnate dal mare limpido e cristallino e sfoggiando una serie di bikini super glamour. Per il soggiorno sull'isola ha scelto uno degli alberghi più lussuosi, il Gattopardo di Lampedusa Boutique Hotel, il cui nome è ispirato al celebre romanzo storico scritto da Giuseppe Tomasi di Lampedusa, principe dell'isola dal 1934 al 1946. Si tratta di un resort esclusivo e storico dell'isola che ha subìto un restyling che ha portato allo splendido design di oggi: è composto da camere deluxe, superior, suite e junior suites: un'esperienza davvero unica a pochi passi da Cala Creta, una delle baie più belle dell'isola.

Il Gattopardo Boutique Hotel di Lampedusa

La conduttrice ha approfittato anche delle acque cristalline di Lampedusa per delle immersioni: "Dopo qualche anno sono tornata a vivere una delle esperienze più belle in un mare incantevole: nuotare lì sotto è qualcosa di magico! ", ha scritto su Instagram Gregoraci. Chiusa la parentesi Lampedusa, poi, Gregoraci è partita alla volta di Porto Cervo, una delle località più esclusive della Sardegna, dove si trova anche il Billionaire, la discoteca di Flavio Briatore nota come uno dei luoghi simboli della movida sarda in estate e frequentatissimo dai vip. Dopo una serata in discoteca animata dal rapper Tyga e una giornata in riva al mare, non ci resta che scoprire le altre tappe dell'estate di Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci durante un'immersione