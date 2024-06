Elisabetta Gregoraci fan dei coordinati: al mare e in città sono la tendenza dell’estate

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Elisabetta Gregoraci

Cosa indossare d'estate? Con le temperature che si alzano si è in cerca di praticità, freschezza, comodità, ma senza rinunciare a un tocco fashion. E la proposta di Elisabetta Gregoraci si muove esattamente in questa direzione. Che sia un look balneare o un outfit da città, la showgirl ha eletto i coordinati a must have di stagione, anche da mettere in valigia quando si va in vacanza.

Cosa c'è nel guardaroba estivo di Elisabetta Gregoraci

Che si tratti di vita privata quotidiana o look da palcoscenico, lo stile di Elisabetta Gregoraci è trendy e glamour, fatto di capi griffati in cui predominano maxi scollature, spacchi vertiginosi, tagli cut out, crop top che scoprono gli addominali. Questa estate per lei sarà diversa dalle precedenti: per la prima volta non sarà al timone di Battiti Live, il programma che l'ha vista protagonista per diverse edizioni. Ora la conduzione è passata a Ilary Blasi.

In attesa di vederla nuovamente in tv, i fan la stanno seguendo sui social, dove è sempre molto attiva: ama portare la sua community affezionata nelle sue giornate tra viaggi, shooting, svago con gli amici e la famiglia. E osservando con attenzione le sue foto, spicca un filo conduttore nel suoi look: i coordinati sono i protagonisti.

A Monte Carlo ha sfoggiato un due pezzi giallo composto da camicia e minigonna, perfetto da indossare sopra al bikini. Nella stessa occasione ha incantato con un total look color sabbia composto da giacca crop e gonna a ruota, con borsa di Prada (l'iconica Arqué in crochet da 1900 euro) e sandali con fascia trasparente sul piede. Decisamente estivo il coordinato in maglia firmato Elisabetta Franchi composto da top e gonna con frange a vita alta. Il chiodo di pelle è il dettaglio che rende l'outfit più rock e deciso.

Perché spopolano i coordinati

Il due pezzi è una soluzione estremamente pratica, perché evita di dover perdere tempo cercando un abbinamento efficace: l'abbinamento c'è già. La parte superiore è en pendant con quella inferiore: stesso colore oppure stessa fantasia. Il set è il trend dell'estate, amatissimo dalle celebrities: che si tratti di top e gonna, camicia e pantaloni, T-shirt e shorts, le possibilità sono infinite e sono tutte opzioni di look completo. Vestirsi in pendant permette di sbizzarrirsi con gli accessori, con cui si può giocare di contrasto rispetto al resto dell'outfit, oppure si può seguire lo stile del completo, per un total look perfettamente omogeneo e armonico.