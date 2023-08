Il primo giorno di scuola di Nathan Falco Briatore: Elisabetta Gregoraci lo accompagna in jeans e mules Nathan Falco Briatore ha dato il via a un nuovo anno scolastico ed Elisabetta Gregoraci non ha potuto fare a meno di accompagnarlo nel suo primo giorno: ecco cosa ha indossato la showgirl per l’occasione.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci ha ufficialmente messo fine alle sue vacanze estive: è tornata a Montecarlo dopo aver organizzato un maxi tour del Sud Italia, dalla Puglia alla Sicilia, fino alla Calabria (dove ha festeggiato i 102 anni di nonna Betta). L'avevamo lasciata in total black nella giuria Miss Calabria, oggi la ritroviamo alle prese con la normale quotidianità in una versione un tantino più casual ma ugualmente chic. Per lei ieri è stata una giornata speciale: ha visto il figlio Nathan Falco Briatore dare il via a un nuovo anno scolastico e, come da tradizione, ha voluto accompagnarlo fino all'ingresso l'istituto, non esitando a scattare la foto di rito mamma e figlio.

Perché Nathan è tornato a scuola a fine agosto

Nathan Falco Briatore frequenta una delle scuola più prestigiose d'Europa, l'International School of Monaco, dove l'anno accademico comincia sempre alla fine di agosto. Il motivo? Agli studenti vengono concessi diversi ponti e vacanze durante l'anno, dunque per compensare si dà il via alle lezioni un po' prima rispetto al calendario tradizionale. Il figlio di Elisabetta Gregoraci resterà nell'istituto fino ai 18 anni e probabilmente dopo verrà iscritto in un college svizzero (anche se al momento si tratta solo di una supposizione). La cosa certa è che ieri è tornato in classe e sui social ha ricevuto un dolce in bocca al lupo dalla mamma (che non ci ha pensato su due volte a definirsi "più emozionata di lui").

Elisabetta Gregoraci e Nathan Falco Briatore

Il look casual di Elisabetta Gregoraci

Cosa ha indossato Elisabetta Gregoraci per accompagnare il figlio a scuola? Dopo il minidress a fiori e il completo pigiama degli scorsi anni, questa volta ha optato per un look casual e chic. Ha abbinato un paio di jeans bianchi e skinny a una canotta in tinta, completando il tutto con una camicia di raso beige con le maniche corte portata abbottonata fino al décolleté. Non sono mancati gli occhiali da sole scuri, anche se a fare la differenza sono state le scarpe, considerate tra gli accessori must del momento: un paio di mules color panna, un modello raso terra e con una mini nappina sulla punta. In quanti sognano di avere una mamma tanto glamour come Elisabetta?

