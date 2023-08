Elisabetta Gregoraci festeggia i 102 anni della nonna: il look crochet è da imitare a fine estate Elisabetta Gregoraci è tornata a Soverato, lo ha fatto per i 102 anni di nonna Betta. Insieme alla famiglia ha organizzato una festa in suo onore, approfittandone per proporre il look da imitare a fine estate.

A cura di Valeria Paglionico

Elisabetta Gregoraci è tornata a Soverato, sua terra natale, dopo una serie di viaggi organizzati in giro per l'Italia, da Forte dei Marmi alla Sicilia, fino ad arrivare alla Puglia. Come da tradizione, la showgirl dedica la fine di agosto alla reunion familiare in occasione del compleanno di nonna Elisabetta, che quest'anno ha compiuto 102 anni. Per celebrare l'ambito traguardo i figli e i nipoti non hanno potuto fare a meno di organizzarle una maxi festa: tra palloncini, festoni, candeline e una torta personalizzata, ne è emerso un dolcissimo ritratto familiare. Quale migliore occasione di questa per lanciare il trend da seguire negli ultimi giorni di vacanza? Ecco cosa ha indossato la showgirl per il party calabrese.

La festa di compleanno di nonna Betta

Anche quest'anno Elisabetta Gregoraci è tornata in Calabria per il compleanno della nonna e sui social ha documentato ogni dettaglio dei dolci momenti in famiglia. Ha raccolto le foto del party in un apposito album e ha trasformato la didascalia in una dedica speciale, le sue parole sono state: "La nonna compie 102 anni oggi, un secolo e più di vita e valori che solo i nonni ci possono dare. Grata di poter vivere questo traguardo al suo fianco. Ti amo Nonna Elisabetta". Una torta a forma di cuore decorata con fiori e scritte personalizzate, maxi palloncini che riproducono il numero 102 e una bottiglia di spumante total gold: nonna Betta è stata letteralmente sommersa dall'affetto dei suoi "eredi".

Elisabetta Gregoraci e nonna Betta

Il look all'uncinetto di Elisabetta Gregoraci

Ad aver attirato le attenzioni dei fan è stato soprattutto il look sfoggiato da Elisabetta Gregoraci che, così come la nonna, si è vestita in black&white. Ha optato sul trend degli outfit crochet, uno dei must dell'estate che si rivelerà super glamour anche a fine vacanze.

Look crochet di Zimmermann

Ha sfoggiato un completo a righe che sembra essere fatto all'uncinetto, è firmato Zimmermann ed è caratterizzato da canotta crop dallo scollo all'americana e gonna a tubino alla caviglia decorata con delle maxi frange sugli orli. Capelli sciolti ed extra lisci, sandali nude col tacco alto e immancabili bracciali preziosi al polso: Elisabetta è un'indiscussa icona fashion. In quante la imiteranno una volta rientrate in città?