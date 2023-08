Elisabetta Gregoraci torna a Miss Calabria con piume e diamanti: “Avevo 17 anni quando ho vinto” Elisabetta Gregoraci è tornata a Miss Calabria, evento che ha segnato il debutto della sua carriera quando aveva solo 17 anni. Ecco cosa ha indossato per l’occasione.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 di Elisabetta Gregoraci è stata ricca di impegni e non solo perché è volata da una parte all'altra della penisola italiana per godersi il totale relax. La showgirl ha anche lavorato a pieno ritmo, diventando ancora una volta l'indiscussa protagonista di Battiti Live, il festival musicale più amato della bella stagione. Da qualche giorno è in Calabria, la sua terra natale, ed è qui che, oltre ad aver festeggiato i 102 anni della nonna, è anche tornata all'evento che le ha permesso di debuttare da giovanissima nello showbusiness, il concorso di bellezza Miss Calabria.

Elisabetta Gregoraci e l'esperienza a Miss Calabria

Oggi siamo abituati a vedere Elisabetta Gregoraci sui palcoscenici più ambiti del nostro paese ma in quanti ricordano com'era ai esordi della sua carriera? Non di rado sui social condivide delle foto del passato e, come se non bastasse, spulciando le pagine fan si scoprono alcuni scatti realizzati quando era tra le concorrenti di Miss Italia. Come fece a partecipare al concorso? Vinse Miss Calabria a soli 17 anni. Ora è tornata all'evento ma in una nuova versione, quella di giurata, e ne ha approfittato per fare una dolce dedica alle concorrenti. Le sue parole sono state: "In giuria per eleggere Miss Calabria. In bocca al lupo ragazze, io avevo 17 anni quando ho vinto questo titolo, che emozione".

Elisabetta Gregoraci torna a Miss Calabria

Il look total black di Elisabetta Gregoraci

Cosa ha indossato Elisabetta Gregoraci per il ritorno a Miss Calabria? Ha rispettato la tradizione del total black sfoggiando un abito asimmetrico con scollatura monospalla, maxi spacco laterale arricchito da alcuni dettagli trasparenti e una maxi manica-strascico tempestata di piume in tinta.

Il look con le piume di Elisabetta Gregoraci

Non ha rinunciato ai bracciali preziosi e ai vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali di vernice incrociati intorno alla caviglia. Capelli lisci e sciolti, make-up impeccabile che ha esaltato lo sguardo e orecchini a cerchio Panthère de Cartier (prezzo 89.500 euro): la showgirl ha letteralmente illuminato la serata, dando prova di essersi guadagnata a pieni voti il titolo ottenuto da giovanissima.