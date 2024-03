Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore festeggiano insieme il compleanno di Nathan Falco: la dolce dedica Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si sono riuniti per i 14 anni del figlio Nathan Falco, festeggiati con un party casalingo a Monte Carlo. Tra la torta a forma di numero e le foto di famiglia, non sono mancati anche i dolci auguri dei genitori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Gregoraci, Nathan Falco e Flavio Briatore

Festa di compleanno a Monte Carlo per Nathan Falco. Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ha compiuto 14 anni, che ha voluto celebrare cambiando colore di capelli. Quella di ieri, 18 marzo, è stata una giornata davvero particolare, che è culminata con i primi festeggiamenti per l'unico figlio della coppia che, nonostante la separazione, è sempre rimasta in ottimi rapporti. Si tratta, appunto, dei primi festeggiamenti perché in famiglia, soprattutto la madre, Elisabetta Gregoraci, ha una vera passione per i party di compleanno: per i suoi 44 anni, compiuti lo scorso 8 febbraio, si è concessa ben quattro feste diverse.

Nathan Falco davanti alla torta

La foto di famiglia per il compleanno di Nathan Falco

Nel post condiviso sul suo profilo social, Elisabetta Gregoraci ha mostrato la torta che ha comprato per il compleanno del figlio: si tratta di un dolce a forma di numero 14 con una dolce dedica da parte di entrambi i genitori, "Buon compleanno Nathan Falco. Ti amiamo". Nella casa di Monte Carlo, città in cui risiedono, la famiglia si è riunita, scattandosi anche una foto tutti e tre insieme mentre soffiano la candeline. Un compleanno semplice e casalingo proprio come l'anno scorso: nel 2023, però, Nathan Falco aveva celebrato i suoi 13 anni anche al Twiga, la discoteca di Forte Dei Marmi di cui Flavio Briatore è proprietario.

La famiglia spenge le candeline

Per la piccola festa di compleanno in famiglia, Nathan Falco ha indossato una tuta rossa firmata Nike, mentre Elisabetta Gregoraci ha sfoggiato una t-shirt con logo firmata Céline con un paio di pantaloni neri. A completare il look un cardigan nero lungo e un foulard firmato Christian Dior. Adesso non ci resta che scoprire se Nathan Falco continuerà a festeggiare il compleanno anche con gli amici, proprio come ha fatto la madre.

La foto di famiglia per il compleanno di Nathan Falco