Nathan Falco Briatore cambia look: nel giorno del 14esimo compleanno sfoggia i capelli biondi Nuovo hair look per Nathan Falco Briatore, che oggi compie 14 anni. Il figlio di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ama le acconciature trendy e alla moda.

A cura di Giusy Dente

Sia Elisabetta Gregoraci che Flavio Briatore, oggi non hanno potuto fare a meno di rivolgere un messaggio speciale a loro figlio. Nathan Falco Briatore, infatti, compie 14 anni. I due non sono più marito e moglie: si sono separati nel 2017 dopo 9 anni di matrimonio. Ad oggi però, hanno un bellissimo rapporto di amicizia e affetto, instaurato anche per il bene del loro unico figlio, per farlo crescere in un ambiente protetto e sereno. "Da ormai quattordici anni il 18 marzo porta in me un’emozione senza eguali. Oggi ti guardo, vedo quanto sei cresciuto, vedo il nostro legame cambiare forma ma rimanere saldo e indissolubile, vedo tutte le tappe che abbiamo condiviso e vedo quello che son diventata io grazie a te. Hai saputo rendermi la vita meravigliosa, perché in fondo la mia fortuna è stata ed è ogni giorno averti. In tutto quello che vorrai fare, io sarò sempre a fianco a te" ha scritto la showgirl, che su Instagram ha condiviso diversi scatti in compagnia del festeggiato, più e meno recenti. Anche l'imprenditore ha realizzato un carosello di foto di famiglia per fare gli auguri al neo quattordicenne. In vista del giorno speciale, Nathan Falco Briatore ha cambiato hair look.

Un nuovo hair look per Nathan Falco Briatore

Probabilmente c'è in programma una festa di compleanno in grande stile per Nathan Falco Briatore, in occasione dei 14 anni. I party sono una specialità di famiglia. Anche Elisabetta Gregoraci ama riunire le persone importanti e celebrare le ricorrenze speciali: quest'anno, anzi, è stato un compleanno infinito festeggiato ben quattro volte! Per Nathan Falco Briatore nel 2023 c'era stato un doppio party: uno casalingo e poi uno più movimentato in discoteca.

Forse la tradizione si ripeterà anche quest'anno. Lui si è preparato dando una svolta al suo look. Amante delle acconciature trendy e alla moda, sempre al passo con le tendenze, stavolta ha optato per una chioma dai riflessi biondi. In passato lo abbiamo visto, per esempio, coi capelli rasati ai lati e tagli sul sopracciglio. Ha sperimentato anche qualcosa di più "romantico", con un cuore rasato tra i capelli. Stavolta, forse anche in vista della primavera, al posto della folta chioma corvina si può notare un ciuffo biondo, delle schiariture sulla parte alta della testa. Con questo hair style, sarà sicuramente il protagonista assoluto della serata a lui dedicata.

