Miriam Leone in costume senza trucco: spiega il significato dell’hashtag “Accussì” Miriam Leone è stata in Sicilia lo scorso weekend e sui social continua a condividere le foto della breve vacanza nella terra natale. L’ultima arrivata la mostra in costume e senza trucco.

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone ha dato il via alla sua estate e, sebbene continui a lavorare a pieno ritmo, nei weekend liberi si concede delle brevi vacanze rilassanti. La scorsa settimana, ad esempio, è tornata nella sua terra natale, la Sicilia, e ne ha approfittato per fare i primi bagni. Ora che è stata travolta di nuovo dai ritmi frenetici della sua vita da attrice porta con sé il ricordo di quei momenti "lenti" e non esita a condividerli sui social, così da aggiungere un pizzico di spensieratezza alle giornate. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora e la cosa particolare è che ha rivelato il significato dell'ormai iconico hashtag "Accussì".

Miriam Leone indossa il costume con la zip

L'avevamo lasciata in versione retrò sulle spiagge soleggiate della Sicilia, oggi ritroviamo Miriam Leone in una versione decisamente più sensuale. Ha condiviso uno degli scatti della recente vacanza, incantando tutti con la sua bellezza. Si è lasciata immortalare in mezzo a una miriade di fiori rossi con indosso un costume intero bianco e bordeaux, un modello con la zip sul davanti che ha dato vita a una maxi scollatura (prima di lei una variante simile era già stata sfoggiata da Alessia Marcuzzi). Complici le atmosfere rilassate del luogo, l'attrice ha poi deciso di lasciare il viso completamente libero dal trucco, rivelando il suo splendore al naturale.

Perché Miriam Leone usa l'hashtag "Accussì"

Non è la prima volta che Miriam Leone nella didascalia dei suoi post utilizza l'hashtag "Accussì", anzi, ormai è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica. Solo di recente, però, ne ha spiegato il significato. In allegato alla foto in costume ha scritto: "Quando sono in Sicilia torno a casa, alla semplicità di una vita più lenta, senza trucchi, come diceva la mia nonna Angelina “Accussì”. Tornare qui ad innaffiare le mie radici appena posso è un rituale, non quotidiano, ma fondamentale". Insomma, per l'attrice "Accussì" è un ricordo d'infanzia, un omaggio alla nonna e un modo per mantenere saldo il rapporto con la sua terra natale.