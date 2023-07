Miriam Leone al mare con la sottoveste di pizzo: il look balneare è retrò Miriam Leone si è concessa un weekend di vacanza, è volata nella sua Sicilia e ne ha approfittato per andare al mare. Ha però sfoggiato un look balneare insolito e dall’animo retrò: ecco cosa ha indossato.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 sta entrando nel vivo e, sebbene per molti le ferie siano ancora solo un lontano miraggio, non si può fare a meno di pensare alle vacanze, soprattutto perché i social sono invasi dalle foto delle star in luoghi paradisiaci alle prese col totale relax. Miriam Leone, ad esempio, ha approfittato del weekend per prendersi una pausa dal lavoro: è volata in Sicilia, la sua terra natale, e non ha potuto fare a meno di immortalarsi in spiaggia. A differenza della maggior parte delle colleghe che al mare non perdono occasione di immortalarsi in micro bikini, lei ha lasciato spazio a uno stile retrò e romantico: ecco cosa ha indossato.

Il look da spiaggia di Miriam Leone

L'avevamo lasciata col tubino nude alla presentazione del suo brand di cosmetici qualche settimana fa, oggi ritroviamo Miriam Leone in una inedita versione balneare nella sua Sicilia. Sebbene sia già rientrata in città per motivi professionali, sui social ha condiviso le foto della breve vacanza al sud al motto di "Made in Sicily". Alla didascalia ha poi aggiunto l'hashtag #accussí, ormai il suo marchio di fabbrica. L'attrice ha posato sullo sfondo di una palafitta in legno total white decorata con degli specchi e ha indossato una sottoveste di pizzo bianca, un modello corto e scollato che ha messo ancora più in risalto la sua innata sensualità.

Miriam Leone in versione retrò

Miriam non ha posato solo in sottoveste, ha coperto il vestitino di pizzo con una chemisier rossa decorata all-over con dei fiorellini bianchi, portandola leggermente sbottonata sul petto. Così facendo, ha riscritto le regole di "dress code balneare", dimostrando che si può essere super femminili anche senza micro bikini o look "rivelatori". Occhiali da sole scuri, capelli bagnati dalla salsedine e niente trucco: in questa versione retrò l'attrice è una vera e propria dea. Cosa ne pensano i fan? Non hanno esitato a definirla icona di bellezza ed eleganza, a prova del fatto che questo insolito stile vintage è apprezzatissimo anche per le giornate di mare.