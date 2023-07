Alessia Marcuzzi infiamma l’estate 2023: il costume da avere è intero e con la zip Alessia Marcuzzi si sta godendo le vacanze estive a Formentera e sui social non esita a mostrare tutti i suoi look balneari. L’ultimo arrivato? Un costume intero con la zip destinato a diventare must di stagione.

A cura di Valeria Paglionico

L'estate 2023 sta entrando nel vivo e sono moltissime le star che hanno approfittato della fine della stagione televisiva per partire alla volta di meravigliose location balneari. Certo, per i "comuni mortali" le ferie sono ancora solo un lontano miraggio, ma basta fare un giro sui social per sognare di essere già in vacanza. Alessia Marcuzzi è tra le celebrities che sono già partite, è volata a Formentera e ora sta passando le giornate tra mare cristallino, pomeriggi rilassanti e luoghi paradisiaci. Quale migliore occasione di questa per "dettare legge" in fatto di stile? Ecco il nuovo costume che ha sfoggiato.

Il nuovo costume di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi è reduce da un anno di grandi successi: negli scorsi mesi è tornata in tv dopo una lunga pausa, lo ha fatto con un programma tutto suo intitolato Boomerissima che è piaciuto così tanto agli spettatori da essere già stato riconfermato per una seconda stagione. Ora, dunque, non può fare a meno di godersi il meritato relax. L'avevamo lasciata in versione hippie con un maxi abito tra le spiagge di Formentera, oggi la ritroviamo super sensuale in costume. Ha indossato un modello intero firmato Marzia Genesi: è verde ma con le cuciture a contrasto in bianco, è sgambato sui fianchi, ha la scollatura strapless e una zip sul davanti che arriva fino all'ombelico.

Alessia Marcuzzi in Marzia Genesi

Alessia Marcuzzi al mare senza trucco

Il costume con la zip di Alessia è destinato a diventare un must? Probabilmente sì, la cosa certa è che le sta divinamente, visto che mette in risalto la silhouette impeccabile che da sempre la contraddistingue. Complice l'atmosfera wild della vacanza, la conduttrice ha rinunciato anche al "trucco e parrucco": i capelli sono sciolti e bagnati dalla salsedine, mentre il visto è libero dal make-up (a eccezione di un velo di rossetto rosso sulle labbra). Insomma, Alessia è un'indiscussa icona di bellezza e di stile che, nonostante l'avanzare dell'età, continua a incantare: in quanti a primo impatto direbbero che ha superato i 50 anni?