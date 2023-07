Alessia Marcuzzi a Formentera è hippie: il maxi abito a fiori lascia la schiena nuda Alessia Marcuzzi è in vacanza, è volata a Formentera e si sta godendo il meritato relax. Cosa ha indossato per trascorrere la giornata in spiaggia? Un adorabile look dall’animo hippie.

A cura di Valeria Paglionico

Gran parte dei programmi che ci hanno intrattenuto negli ultimi mesi sono arrivati al termine e le star hanno così potuto dare il via alle loro vacanze estive, suscitando l'invidia di tutti coloro che, ancora chiusi in ufficio, vedono le ferie ancora un lontano miraggio. Alessia Marcuzzi, ad esempio, quest'anno è tornata in tv con un programma tutto suo e, dopo aver ottenuto un incredibile successo, ora si gode il meritato relax. È volata a Formentera, una delle mete preferite dalle celebrities, e si è lasciata travolgere dall'atmosfera hippie del luogo sfoggiando un look sbarazzino e "a tema": ecco cosa ha indossato per le foto e i video social.

Il look estivo di Alessia Marcuzzi

L'avevamo lasciata spaziare tra minigonne sensuali e due pezzi total white, oggi ritroviamo Alessia Marcuzzi in una nuova versione balneare ma decisamente più comoda. Si sta godendo le ferie a Formentera, trascorre le giornate in spiaggia tra mare cristallino e adorabili ristorantini panoramici, il tutto senza rinunciare allo stile. Ieri, ad esempio, si è lasciata immortalare per alcune Stories di Instagram con indosso un lungo abito giallo dal mood hippie. Si tratta di un modello oversize che scende lungo la silhouette come una tunica, è decorato all-over con dei fiori bianchi ed è contraddistinto da una scollatura posteriore che lascia la schiena nuda.

Alessia Marcuzzi con l’abito a fiori

Alessia Marcuzzi in vacanza senza trucco

A completare il look da spiaggia non sono mancati degli ulteriori dettagli trendy. Alessia ha abbinato l'abito hippie a una collana/porta-occhiali molto originale: si tratta di una catena gold a girocollo firmata EyesOnOff, caratterizzata da una calamita che tiene "bloccati" gli occhiali da sole Ray-Ban. La conduttrice ha poi tenuto i capelli legati in una treccia bassa e a effetto messy, mettendo in risalto il viso lasciato libero dal trucco. Ha così fatto trionfare la bellezza della semplicità, dando prova del fatto che, nonostante l'età che avanza, continua a essere un'indiscussa icona di bellezza. In quanti direbbero che il prossimo novembre compirà 51 anni?