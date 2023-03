Sharon Stone mostra con orgoglio i capelli bianchi: che sollievo non dover più nascondere l’età Ai Muse Awards di New York Sharon Stone ha sfoggiato un look total black e ha lasciato bene in vista alcune ciocche striate di bianco sulle tempie: una scelta che dimostra come l’idea di bellezza stia cambiando anche a Hollywwod.

A cura di Beatrice Manca

L'attrice Sharon Stone ha rubato la scena all'evento Women In Film And Television's 43rd Annual Muse Awards di New York. Ma ad attirare l'attenzione non è stato il look total black con lungo trench nero, né il fiore appuntato al petto. Neppure la cravatta nera al collo, sebbene la sfilata di Valentino ci ha anticipato che sarà l'accessorio must have del prossimo autunno. No: sono stati i suoi capelli. L'attrice di Basic Instinct ha sfoggiato i capelli bianchi sulle tempie, messi bene in evidenza dall'acconciatura tirata indietro. Dopo le ‘labbra finte' e la riflessione sulla chirurgia estetica, l'attrice continua a sfidare gli stereotipi hollywoodiani che vorrebbero le donne eternamente giovani.

Il look total black di Sharon Stone

Per l'esclusiva cena dei Muse Awards da Cipriani Sharon Stone ha sfoggiato un look ‘black tie': una rivisitazione dello smoking in cui la giacca si allunga come un trench con cintura in vita, lasciando intravedere una gonna con stampa floreale dorata e una camicia satinata nera, chiusa con una cravatta in tono. Sessantacinque anni appena compiuti, l'attrice continua a sperimentare con outfit edgy e sopra le righe (ricordate l'abito con guanti incorporati?). Per completare il look, Sharon Stone ha pettinato i capelli corti all'indietro, il suo signature look, lasciando bene in evidenza alcune ciocche striate di bianco sulle tempie: non una distrazione, ma una scelta consapevole per mandare un messaggio preciso.

Sharon Stone

I capelli grigi non sono più un tabù (neanche a Hollywood)

Sharon Stone non è certo la prima diva a rinunciare alla tinta. La sua scelta però sottolinea che le cose nello star system stanno cambiando: i capelli grigi non sono più un promemoria dell'età da nascondere a tutti i costi, cercando di inseguire la gioventù all'infinito, ma una caratteristica naturale legata all'età da celebrare. Ognuno ha il diritto di sentirsi in pace con l'immagine che vede nello specchio: ma se ci si vede bene anche con la chioma argento perché tingerla? Questa è la filosofia di Andie MacDowell, paladina della chioma grigia, che di recente ha sottolineato la fatica di dover sembrare giovani a tutti i costi. L'elenco delle pasionarie dei capelli al naturale è lungo: da Helen Mirren fino alla regina Letizia di Spagna, che lascia brillare le ciocche argento tra i capelli scuri. Chi ha detto che bellezza fa rima con gioventù?

