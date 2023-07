Sharon Stone in costume scherza sulla sua dieta: si gode l’estate senza rinunce né filtri L’attrice Sharon Stone, a 65 anni, si mostra sui social al naturale: capelli grigi, niente trucco, ma una cascata di gioielli sul costume da bagno!

A cura di Beatrice Manca

Scalza in cucina davanti al frigo, in costume da bagno, con una bottiglia d'acqua fresca in mano. Una foto scattata in un momento di vita quotidiana, se non fosse che la protagonista del ritratto è Sharon Stone. Anche così, l'attrice di Basic Instinct dimostra di essere una vera diva. Ma soprattutto, di non prendersi troppo sul serio: a 65 anni non ha paura di mostrarsi in costume, né di scherzare sulla sua dieta.

Sharon Stone indossa i gioielli col costume da bagno

L'attrice Sharon Stone ha stupito i fan con una nuova foto in costume: l'attrice ha scelto un modello intero sgambato rosso fuoco, per un effetto "revival Baywatch". Il tocco da diva? La cascata di gioielli: catene d'oro al collo, pendenti e un anello che brilla sulla mano sinistra. Una delle collane è firmata TOHUM Design e contiene un cristallo associato al potere dell'intenzione e dell'essere presenti. Ancora una volta Sharon Stone si conferma icona di body positivity mostrandosi senza trucco e con i capelli grigi tirati indietro.

Cosa tiene in frigo Sharon Stone

Siamo ormai abituati all'approccio controcorrente di Sharon Stone sui social: per il suo compleanno ha ‘finto' un intervento alle labbra tramite un adesivo, per poi mostrarsi in bikini pronta per la prima abbronzatura della stagione (nonostante le critiche degli hater). Adesso, l'attrice ci riprova mostrandosi in cucina nell'atto di aprire il frigo: l'attrice scherza sulla dieta "più o meno salutare" che conduce: nel frigo vediamo ciotole di frutta, succhi, ma anche sciroppo d'acero e lattine. Conclusione? La prova costume non esiste: l'unico obiettivo da avere per la bella stagione è essere felici, e in salute.