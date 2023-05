Sharon Stone in bikini pronta per l’estate (ma gli haters le dicono di fare gli squat) Primo bikini dell’anno per Sharon Stone, che non ha resistito alla tentazione del selfie allo specchio col costume. Non sono mancate le critiche degli haters.

A cura di Giusy Dente

Anche Sharon Stone è una fan dei selfie allo specchio e non ha resistito a uno scatto col primo costume dell'anno. L'attrice ha un profilo social e lo usa piuttosto spesso, quasi quotidianamente. L'immagine da diva del red carpet che cattura l'attenzione dei fotografi si alterna serenamente a quella della donna che non ha paura di mostrarsi senza trucco e senza filtri, nella semplicità di una giornata domestica, magari in pigiama piuttosto che in abito da sera. La 65enne a differenze di altre colleghe del mondo dello spettacolo si è svincolata da certi stereotipi, dal modello hollywoodiano della star eternamente giovane. Ha detto no alla chirurgia e ai ritocchini, diventando è diventata un'icona di body positivity: si definisce "imperfetta e grata" ed è in pace col passare del tempo e l'età che ha. È consapevole di avere un'immagine diversa da quella degli esordi e gli haters non mancano mai di farglielo notare: ma questo non scalfisce in alcun modo la sua autostima e la sua serenità.

Sharon Stone si gode il primo bikini dell'anno

La location è la stessa della foto in costume dell'anno scorso, quando ormai a fine estate Sharon Stone si "lamentava" di tornare in forma sempre troppo tardi, quando era ormai il momento di riporre nell'armadio il bikini. In realtà l'attrice, pur conducendo uno stile di vita sano ed equilibrato, non è ossessionata dal proprio aspetto: se ne prende cura con amore, ma accetta anche che inevitabilmente il passare degli anni faccia il suo gioco.

Nel mostrarsi in costume nuovamente, ha ribadito quanto sia serena e in pace con la propria immagine. Lo scatto condiviso sui social è quello di una donna che non teme l'immagine riflessa nello specchio, che non le fa la guerra, non cerca di ringiovanire a ogni costo. Nella nuova foto la 65enne indossa un due pezzi maculato a base verde con macchie nere, composto da tanga e reggiseno a balconcino.

Leggermente di fianco, lascia intravedere i glutei, che difatti sono diventati immediatamente l'oggetto delle osservazioni degli haters. "Hai bisogno di fare un po' di squat", "Il sedere si è sciupato" ha scritto qualcuno. Altri hanno espresso il loro disappunto: "Ma perché?", "Ti amo Sharon, ma questo proprio non mi piace". L'attrice non ha detto nulla in merito, ma c'è da aspettarsi che per tutta risposta non farà altro che continuare a mostrarsi serenamente per ciò che è: una splendida 65enne sicura di sé.